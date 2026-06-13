世足運彩／開打後最硬的一場！森巴軍團火拼上屆殿軍摩洛哥 主推巴西不讓分

世界盃小組賽C組 巴西vs.摩洛哥

比賽時間：6/14 06：00

巴西是唯一在23屆世界盃決賽圈全勤球隊，不僅坐擁個人能力頂尖的明星球員，也是賽會史上最成功球隊。不過隨著內馬爾受傷，加上後場防守能力下降，第6座金盃還在等。

而摩洛哥目前排名第8名，球員總身價4.56億元。摩洛哥的優勢在於防守穩固，且主打防守反擊，完全用堅固防守和團隊合作突圍。雖主帥離任，迎來新主帥沃阿比還在磨合歷練，但有效力於巴黎聖日耳曼的頂級右後衛哈基米領軍加上中場阿姆哈巴特的防守，自成一條鋼鐵攻擊防線。而陣中主力Nayef Aguerd 與Abde Ezzalzouli雖因傷缺陣，摩洛哥教練仍誓言把獎盃帶回家。

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