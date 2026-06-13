世足運彩／瑞士特快車要輾壓卡達 贏一球似乎還嫌不夠看好讓1球勝

世界盃小組賽B組 瑞士vs.卡達

比賽時間：6/14 03：00

瑞士在B組實力最強，小組第1的賠率很低，而這一場對卡達的不讓分賠率低到只有1.10。瑞士很強調進攻，而明星球員大概也是以鋒線為主。這一小組的波赫與加拿大相鬥，瑞士先遇到實力較弱的卡達，必須搶著多進球。

卡達是上一屆主辦國，搶走了原本的南非被認為最差主辦國地位，在開幕戰0：2輸厄瓜多，也打破地主國歷來在首戰不敗的光榮，而瑞士比厄瓜多高了很多檔次，贏個1球似乎還會嫌不夠。卡達自從連續拿到亞洲盃冠軍後，也沒找到比較好的新的歸化球員，球員大多來自阿爾薩德，欠缺與歐洲高強度球隊競爭與磨練，這一屆世界盃恐怕戰績與內容都會比較慘。

所以瑞士讓一球賠率雖然也只有1.45，算是合理價位。這一場也應該是開幕以來最有機會大量進球的一場，瑞士多贏個幾球，下一場面對把義大利點球踢出這一屆世界盃的波赫，壓力就減輕很多。

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瑞士讓一球

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總進球數2.5球大球