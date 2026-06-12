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世足運彩／不合理的變盤是對巴拉圭不信任 推薦地主美國首戰不讓分勝

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
巴拉圭有擊敗美國的實力，但盤口看壞顯示莊家並不信任。 法新社
巴拉圭有擊敗美國的實力，但盤口看壞顯示莊家並不信任。 法新社

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽D組 巴拉圭vs.美國

比賽時間：6/13 09：00

本屆世界盃D組分組賽迎來一場備受矚目的焦點對決。地主國之一的美國隊將在洛杉磯體育場對決南美勁旅巴拉圭。對美國隊來說，這不只是他們在本屆世界盃的亮相，更是頂著地主球迷龐大壓力、必須在分組賽奠定晉級優勢的關鍵一步。走到這一步，雙方戰意都已經拉滿，小組賽的每一分都至關重要，容不得半點失誤。

美國本季在總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的麾下展現出更具侵略性的戰術執行力。進攻端最關鍵的點，無疑是邊路核心普里希赫（Christian Pulisic）。在這種世界盃舞台的關鍵戰中，他的邊路突破能力、禁區邊緣的持球選擇，以及反擊時第一時間的創造力，將是撕開對手鋼鐵防線的最強利刃。再加上進攻箭頭巴洛貢（Folarin Balogun）在門前的終結能力與穿插意識，美國有足夠能力創造破門機會。

巴拉圭主力進攻核心恩西索日前在友誼賽受傷。 美國聯合通訊社
巴拉圭主力進攻核心恩西索日前在友誼賽受傷。 美國聯合通訊社

反觀巴拉圭，在主帥阿爾法羅（Gustavo Alfaro）的調教下士氣正盛。後防核心古斯塔沃·戈麥斯（Gustavo Gómez）的高空球制壓與正面防守，正是巴拉圭引以為傲的資本；而進攻端則極度依賴恩西索（Julio Enciso）在反擊時的個人突破與創造力，但他幾天前友誼賽中受傷，首戰能恢復幾成功力還得觀察。

盤口分析：

亞洲盤大致落在美國讓0.25球到0.5球，與兩隊在去年底交手時的盤口很接近。如今美國近4場輸了3場，盤口不降反升，這種不合理的變盤是對巴拉圭的不信任，本場建議關注美國隊較佳。

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美國 -0.25（運彩盤 美國 不讓分勝）

預估比分：美國 1：0巴拉圭

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