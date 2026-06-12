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世足運彩／美國地主優勢恐遭南美盾牌封鎖！ Gemini看好「巴拉圭受讓與小球過關」

聯合新聞網／ 台北訊
巴拉圭防守能力了得，恐會讓肩負搶分壓力的地主美國屢攻不下，圖為主力中場戈梅茲(Diego Gomez)出席記者會。 新華通訊社
巴拉圭防守能力了得，恐會讓肩負搶分壓力的地主美國屢攻不下，圖為主力中場戈梅茲(Diego Gomez)出席記者會。 新華通訊社

世界盃小組賽D組 巴拉圭vs.美國

比賽時間：6/13 09：00

從讓球盤口邏輯切入，身為地主的美國世界排名高居第17位，面對第41位的巴拉圭，國際不讓分賠率卻僅開出主勝2.41、和局3.623、客勝3.38。如此拉近的賠率結構，換算成讓球盤僅為美國讓平手/半球的高水位，顯見莊家對於東道主首戰全取三分抱持極大戒心。在世界盃首輪強弱排名有一定差距的情況下，盤口未能給予地主實質的讓步支撐，強烈暗示美國此役將面臨嚴峻考驗。

巴拉圭在缺席16年後重返世界盃，首戰戰意毋庸置疑。這支南美勁旅在南美洲區外圍賽展現極致的防守實力，18場比賽僅失10球，防守端極具韌性，甚至曾在外圍賽擊敗巴西與阿根廷。相較之下，美國近期在熱身賽狀態低迷，近4場遭遇3敗，且面臨極大的地主票房與輿論壓力。歷史交鋒上，巴拉圭往往能成功將比賽拖入低比分的防守節奏。

綜合盤口讓步無力與雙方戰術特點，美國此役恐難以輕易撕裂巴拉圭的鐵血防線。本場最具價值的投注方向首選巴拉圭受讓（雙重機會客勝或和局），並可並行布局2.5球小分。最可能的預測參考比分為0比0或1比1。

主推薦：

巴拉圭受讓、雙重機會巴拉圭勝或和局

其他推薦：

2.5小芬

正確比分：

巴拉圭0：0美國、巴拉圭1：1美國

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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