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世足運彩／地主加拿大核心傷缺、難破波赫鐵桶陣 Gemini看好「2.5小球」與「和局」

聯合新聞網／ 台北訊
波赫將以其招牌的「大巴防守」死守客場，此役高機率演變成一場中場絞殺的防守大戰。 新華通訊社
波赫將以其招牌的「大巴防守」死守客場，此役高機率演變成一場中場絞殺的防守大戰。 新華通訊社

世界盃小組賽B組 波赫vs.加拿大

比賽時間：6/13 03：00

加拿大作為2026世界盃協辦國之一，坐擁多倫多主場的熱烈氛圍，在熱身賽中接連擊敗愛爾蘭，展現出極佳的備戰狀態，然而臨開賽前卻傳出核心球員戴維斯（Alphonso Davies）傷退的噩耗，對球隊士氣無疑是一大打擊。反觀世界排名第64的波赫，近期憑藉著淘汰傳統強權義大利的餘威，全隊士氣正值高檔，雖然在法定時間內頻頻陷入和局怪圈，但其強悍的防禦韌性與黑馬姿態，勢必帶給地主極大考驗。

國際不讓分平均賠率方面，目前開出加拿大主勝2.207、和局3.687、客隊波赫勝3.973。雖然莊家依舊給予地主加拿大微幅的賠率優勢，但高昂的和局賠率也暗示了首場賽事的拉鋸性質。由於兩隊歷史交手紀錄極少，在B組爭奪晉級資格的關鍵首戰中，兩隊心態勢必更加謹慎，缺乏大舉壓上進攻的底氣。

考量到加拿大面臨進攻核心缺陣的窘境，而波赫又將以其招牌的「大巴防守」死守客場，此役高機率演變成一場中場絞殺的防守大戰。綜合雙方近況與首戰求穩的戰意，最具投注價值的方向首推「全場小球（2.5球）」，雙重機會「和局或客勝」亦是安全牌，參考比分看好1：1或0：0平局收場。

主推薦：

全場2.5球小球

其他推薦：

和局或波赫受讓

正確比分：

波赫1：1加拿大、波赫0：0加拿大

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

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