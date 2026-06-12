世足運彩／巴拉圭低位防守有洞！難敵美國普利西奇進球威脅 主推美國不讓分

世界盃小組賽B組 巴拉圭vs.美國

比賽時間：6/13 09：00

身為共同主辦國的美國隊，將迎戰等了16年終於重返世界盃的巴拉圭，這是美國本屆世界盃在主場最重要的首役。全國球迷的支持和響徹雲霄的歡呼聲，希望能擾亂千辛萬苦殺出南美重圍的巴拉圭。

美國在總教練波切蒂諾帶領下，在友誼賽中擊敗巴拉圭和烏拉圭，也在熱身賽時擊敗塞內加爾，進攻端火力充沛。陣內好手AC米蘭的普利西奇和在摩納哥的中鋒巴洛岡，兩個的進攻組合是最明確的進球威脅。

由阿爾法羅帶領的巴拉圭，整個南美資格賽合計保持8場不敗，其中包括對巴西、阿根廷和巴拉圭的勝利，且整個資格賽合計僅失14球，低位防守相當出色。但陣中主力核心球員效力於法甲史特拉斯堡的恩西索，於對陣尼加拉瓜的友誼賽中受傷目前無法上場，教練目前壓力好大。

美國的陣容完整，陣內好手還有效力義甲尤文圖斯最強中場的麥肯尼，能攻能守。而巴拉圭遭遇核心球員傷停，除需面對戰術及位置重整及進攻火力不足下，美國取勝的優勢會更明顯。

主推薦：

美國不讓分

其它參考推薦：

美國讓分和局、總進球數2-3球