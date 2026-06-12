快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／波赫擺出大巴死守 地主加拿大高亢進球能力卻有限主推小分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
加拿大身為世足賽地主，但戰力不被看好。 新華社
加拿大身為世足賽地主，但戰力不被看好。 新華社

世界盃小組賽B組 波赫vs.加拿大

比賽時間：6/13 03：00

世界盃第2個地主國加拿大今晚上陣，對手是波赫，比賽地點是多倫多，這個場地是這一屆世界盃觀眾席最少的球場，加拿大搭建了臨時看台，比賽場地與觀眾席之間非常接近，這樣魔鬼式的加油會讓客隊感受到壓力。

這是加拿大首次主辦世界盃，過去2度打進會內賽嘗到6連敗，上一屆終於由戴維斯踢進隊史第1球。6月的熱身賽中，加拿大2：0、1：0勝愛爾蘭，但是臨開賽前還是傷兵不少。

波赫是什麼球隊？在歐洲區附加賽點球大戰淘汰威爾斯，接著面對義大利，少1人情形下0：1在最後關頭逼平義大利，最終又是點球大戰淘汰義大利。有這印象就知道，波赫不會主動搶攻，「擺大巴」的防守踢法保守，強調找機會防守反擊，所以他們的進球數不會多。加上加拿大一直以來進球能力也有限，這一場還是看好小分。

兩隊一直找機會射門突破，卻無法把握臨門一腳，這樣的局面會讓角球數比較多。

主推薦：

2.5球：小分

其它參考推薦：

角球大小：8.5大、不讓分：和局。

2026世足賽

世足運彩 2026美加墨世足 wcup03 加拿大 波赫

相關新聞

MLB／大谷翔平沒輪休連兩天開轟 卻因左膝發炎提前退場

道奇隊大谷翔平昨天「二刀流」出戰海盜，今天「打者翔平」沒休兵、繼續先發上陣，且在3局上轟出一發陽春全壘打，連兩天開轟，然而他在第7局就被換下場，道奇隊公布他因左膝發炎退場。

中職／仿效富邦悍將模式！彭政閔任CBO 成中信兄弟解藥

中信兄弟宣布彭政閔接任新任領隊，劉志威專任中信育樂營運長，負責長遠佈局。此舉反映球隊對戰績的重視，彭政閔的專業背景被認為能有效改革球隊體系。

世足賽／每4年瘋一次！「零基礎速成指南」秒懂觀賽重點

全球最受矚目體壇盛事2026 FIFA世界盃足球賽正式登場，一名球迷介紹「零基礎世足指南」，包括規則、解說慣用語、熱門球隊與看球技巧，幫助不了解足球比賽的觀眾快速了解世界盃相關知識...

日職／一軍首勝放下忐忑不安心情 孫易磊紀念球要送爸媽

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊昨天先發拿下一軍首勝；他透露，一路走來曾忐忑不安，曾懷疑是否有辦法在一軍先發，拿下...

NBA／尼克馬刺G3收視創28年新高 平均2380萬人觀看僅次超級盃

2026年NBA總冠軍賽熱度持續延燒，馬刺與尼克先前進行的第3戰不只在場上打出高張力對決，也在收視與社群聲量上創下驚人紀錄。

破除西媒稱梅西是藏鏡人陷阱 阿根廷主帥要捍衛頭上冠冕

阿根廷主帥萊納爾表示，面對西班牙媒體的誤導報導，他強調球隊戰術由教練團決定，不是梅西一人之功。隨著世足賽即將來臨，「藍白軍團」將在6月17日對戰阿爾及利亞，志在捍衛冠冕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。