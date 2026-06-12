世足運彩／波赫擺出大巴死守 地主加拿大高亢進球能力卻有限主推小分

世界盃小組賽B組 波赫vs.加拿大

比賽時間：6/13 03：00

世界盃第2個地主國加拿大今晚上陣，對手是波赫，比賽地點是多倫多，這個場地是這一屆世界盃觀眾席最少的球場，加拿大搭建了臨時看台，比賽場地與觀眾席之間非常接近，這樣魔鬼式的加油會讓客隊感受到壓力。

這是加拿大首次主辦世界盃，過去2度打進會內賽嘗到6連敗，上一屆終於由戴維斯踢進隊史第1球。6月的熱身賽中，加拿大2：0、1：0勝愛爾蘭，但是臨開賽前還是傷兵不少。

波赫是什麼球隊？在歐洲區附加賽點球大戰淘汰威爾斯，接著面對義大利，少1人情形下0：1在最後關頭逼平義大利，最終又是點球大戰淘汰義大利。有這印象就知道，波赫不會主動搶攻，「擺大巴」的防守踢法保守，強調找機會防守反擊，所以他們的進球數不會多。加上加拿大一直以來進球能力也有限，這一場還是看好小分。

兩隊一直找機會射門突破，卻無法把握臨門一腳，這樣的局面會讓角球數比較多。

主推薦：

2.5球：小分

其它參考推薦：

角球大小：8.5大、不讓分：和局。