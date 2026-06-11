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世足運彩／南韓孫興愍帶隊速度強化防守 捷克高大身材爭定位球主推小分

聯合新聞網／ 文／超小咖
南韓孫興愍(中)帶隊速度強化防守。 法新社
南韓孫興愍(中)帶隊速度強化防守。 法新社

世界盃小組賽A組 捷克vs.南韓

比賽時間：6/12 10：00

在世界盃開幕戰的首日，捷克與南韓將在墨西哥瓜達拉哈啦開踢。Miroslav Koubek率領著睽違20年終於重返世界盃的捷克，對戰由洪明甫領軍已11屆踢進世界盃的南韓。

墨西哥是高海拔地區，為適應高海拔與低氧環境，南韓在世界盃賽前移地訓練墨西哥，並加強定位球防守。而隊長孫興愍是前英超最穩定的邊鋒之一，其跑動距離和衝鋒次數都是頂尖行列內。他將帶領著巴黎聖日耳曼的中場李剛仁，和效力於荷甲攻守兩端都在頂尖的黃仁範，以速度與轉換節奏上的優勢爭奪首勝。

而高大身材的捷克踢的是歐洲強力足球，定位球威脅大。他們踢了兩場附加賽，都在點球大戰獲勝，取得會內賽格。陣內好手蘇切克為西漢姆聯中場，掌控中場節奏，攔截和爭頂是他的強項。另一好手希克的破門威脅及支點能力，都是捷克進攻端進球的重要工具。

比賽當地目前為晴天，氣溫29.1度，炎熱天氣考驗球員體力，可能影響比賽節奏。在比賽節奏較慢的情況下，蘇切克將成為破門關鍵；而在南韓專注於加強防守戰術的訓練下，小分應該是不錯的選擇。

主推薦：

2.5小分

其它參考推薦：

不讓分南韓

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