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世足運彩／重演2010開幕戰墨西哥換當主人 氣勢壓南非仍小心為上主推小分
世界盃小組賽A組 墨西哥 vs. 南非
比賽時間：06/12 03:00
2010年南非世界盃，地主南非開幕戰挑了墨西哥當對手，南非踢進這一屆第1球，隨後被墨西哥追平，這次輪到墨西哥當東道主。墨西哥踢法先求保守，上半場消耗對手體力，下半場再伺機搶攻。南非成員大部份來自馬姆洛迪日落隊，5月24剛剛拿下非洲冠軍盃，全員默契十足，補位迅速。5月30日與尼加拉瓜熱身賽0：0，6月6日與牙買加踢封閉練習賽，還在適應美洲氣候以及調整進攻模式。
兩隊在開幕戰上半場會保守的小心應戰，預計進球數不會太多，而南非在上半場硬撐之下，下半場可能被墨西哥撕裂防線。上一屆世界盃第一輪的上半場和局特別多，這一場開幕戰應該也是這樣的走勢。
主推薦：
2.5小分
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