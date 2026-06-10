快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

世足運彩／A組首戰東道主有高原優勢 Gemini 推薦鎖定「墨西哥獨贏」

聯合新聞網／ 台北訊
墨西哥繼2010年後再次於世足開幕戰對決南非，這次換成當地主，Gemini推薦投注墨西哥獨贏。 路透
墨西哥繼2010年後再次於世足開幕戰對決南非，這次換成當地主，Gemini推薦投注墨西哥獨贏。 路透

世界盃小組賽A組 墨西哥 vs. 南非

比賽時間：06/12 03:00

回顧2010年南非世界盃揭幕戰，東道主南非與墨西哥在約翰尼斯堡激戰，最終以1比1握手言和，這一幕至今仍是世界盃歷史上的經典畫面。時隔多年，兩隊於2026年世界盃A組首戰再度狹路相逢，命運般的安排不僅勾起球迷回憶，身為本屆東道主之一的墨西哥更誓言在主場高原優勢下，報當年一箭之仇。

兩隊歷史四度交鋒，墨西哥以2勝1平1負、得失球10比5的優勢佔優。本屆墨西哥坐擁主場利基，其高海拔環境對客隊是一大考驗，逼得南非必須提早兩周抵達適應。從國際不讓分賠率來看，墨西哥勝2.207、和局4.233、南非勝6.753，莊家顯然對「高原軍團」墨西哥全取三分給予深厚信心。考量到小組賽首戰雙方踢法通常較為謹慎，且南非防守具備一定韌性，此役節奏將由墨西哥主導，但難有大比分屠殺。

綜合歷史糾葛與強烈戰意，墨西哥憑藉成熟的攻防體系與主場屏障，勝券在握。投注策略上，不讓分玩法可直接鎖定「墨西哥獨贏」；若尋求高賠率，考量首戰防守至上，可適度鎖定「小球」或「兩隊是否皆得分-否」。預估最可能出現的參考比分為1比0或2比0。

主推薦：

墨西哥獨贏

其他推薦：

兩隊是否皆得分-否

正確比分：

墨西哥 1：0南非、墨西哥2：0南非

※文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網

2026世足賽倒數

世足運彩 2026美加墨世足 wcup01 南非 墨西哥 Gemini

延伸閱讀

世足賽／C羅與梅西最後一舞！美加墨世界盃重點一次看

世足賽／主辦國墨西哥移師洛杉磯進行熱身賽 1：0險勝澳洲

世足賽／德國隊熱身賽連拿9勝 英格蘭小贏紐西蘭

世足賽／美伊簽證風波延燒 伊朗世界盃代表隊抵墨西哥備戰

相關新聞

世足運彩／開幕戰南非有搶積分壓力 GPT推薦「墨西哥不讓分勝」

墨西哥面對南非的世足首輪賽事將決定小組出線命運，莊家對墨西哥不讓分勝較為看好，赔率顯示和局可能性亦高。歷史交手中，南非曾逼平墨西哥，今屆比賽依然存在變數。投注方向以墨西哥不讓分勝為主，較保守可搭配墨西哥勝或和的雙重機會，參考比分看墨西哥2比0或2比1勝出。

世足運彩／東道主墨西哥高原優勢發威 Gemini 推薦鎖定「墨西哥獨贏」

2026年世界盃A組首戰，東道主墨西哥迎戰南非，助力高原環境，預測墨西哥不讓分勝出。歷史交鋒中，墨西哥優勢明顯，投注策略建議鎖定「墨西哥獨贏」。

世足運彩／重演2010開幕戰墨西哥換當主人 氣勢壓南非仍小心為上主推小分

在2010年世界盃的開幕戰重演中，墨西哥將以東道主身份迎戰南非。專家預測兩隊上半場將採取保守策略，進球數料不會太多，後半場墨西哥有望掌握主動。主推簽盤為2.5小分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。