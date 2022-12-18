快訊

世足運彩／法國、阿根廷90分鐘怎解癮？ 期待加時決雌雄！推和局

嘉義市長選舉／第4度當選將執政17年破紀錄 黃敏惠：謝謝我的對手

高雄港香蕉碼頭傳1少年落水 3同學求救警消摸黑搜救中

世足運彩／法國場場有進球、阿根廷受裁判愛戴 推兩隊2.5球大分

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
阿根廷梅西(中)世足賽最後一役恐受裁判愛戴。 路透社
阿根廷梅西(中)世足賽最後一役恐受裁判愛戴。 路透社

【文/Ks運彩分析師】

世界盃淘汰賽 法國 VS 阿根廷

比賽時間: 12/18 23:00

法國今年的表現可以說是非常的穩定，幾乎可以說是場場的有進球，除了一場輪休面對突尼西亞，本場面對來勢洶洶的阿根廷，進球數應當不會少，而自身的後防還是比較令人擔憂，失球恐怕也至少會有一球。

阿根廷今年雖然爆冷輸掉第一場分組賽，但目前也已經殺入冠軍戰，氣勢非常棒，裁判也可以說是相當的幫忙，讓他們罰點球的機率相當高，本場面對後防偶爾失神的法國，應當還是能有”辦法”進球。

兩隊狀況都相當穩定，不然怎麼能殺入冠軍賽，尤其阿根廷總是受到裁判愛戴，禁區內判點機率非常高，再加上法國場場都有進球的表現，本場對於大分來說更顯得有利，故KS推薦大分過盤。

Ks推薦：

運彩盤：2.5球大分

想看更多賽事精闢分析，歡迎FB搜尋『Ks運彩分析師』:

更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》

世足運彩 卡達世足 wcup64

相關新聞

世足運彩／法國場場有進球、阿根廷受裁判愛戴 推兩隊2.5球大分

【文/Ks運彩分析師】 世界盃淘汰賽 法國 VS 阿根廷 比賽時間: 12/18 23:00 法國今年的表現可以說是非常的穩定，幾乎可以說是場場的有進球，除了一場輪休面對突尼西亞，本場面對來

世足運彩／相信球王梅西魔法 對法國冠軍戰看好阿根廷不讓分勝出

世界盃冠軍賽 法國 VS 阿根廷 比賽時間: 12/18 23:00 法國本屆雖然有傷兵困擾，依然發揮強大團隊戰力，充分展現衛冕的決心。不過以淘汰賽表現看來，其實踢法是比上屆還要保守，

世足運彩／法國、阿根廷90分鐘怎解癮？ 期待加時決雌雄！推和局

世界盃冠軍賽 法國 VS 阿根廷 比賽時間: 12/18 23:00 形象躍然10卡達里亞爾鈔票背面的魯薩爾地標體育場，理所當然是決賽場地。在這兒，法國僅靠練球熟悉場地，阿根廷則已實戰了5

世足運彩／季軍戰兩隊奮戰決心有差 摩洛哥不敗可期推受讓

【文/足彩神釣手】 世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 克羅埃西亞前一場對上阿根廷得勢不得分，全場61%控球率，但射門12次皆墨。在34分鐘被

世足運彩／沒有眼淚只有驕傲 摩克季軍戰已沒包袱推2.5大分

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 克羅埃西亞前五戰平均發動114.3次進攻，48.6次危險進攻，創造4.8顆角球，得到13.

世足運彩／搶雞肋克羅埃西亞興趣缺 推摩洛哥垂涎獨贏與大分

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 克羅埃西亞上一屆第二名。他們在今年4強賽2球落後阿根廷，就洩了氣；摩洛哥踢進4強已經是非洲歷來最佳成績，在4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。