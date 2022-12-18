世足運彩／法國場場有進球、阿根廷受裁判愛戴 推兩隊2.5球大分

【文/Ks運彩分析師】

世界盃淘汰賽 法國 VS 阿根廷

比賽時間: 12/18 23:00

法國今年的表現可以說是非常的穩定，幾乎可以說是場場的有進球，除了一場輪休面對突尼西亞，本場面對來勢洶洶的阿根廷，進球數應當不會少，而自身的後防還是比較令人擔憂，失球恐怕也至少會有一球。

阿根廷今年雖然爆冷輸掉第一場分組賽，但目前也已經殺入冠軍戰，氣勢非常棒，裁判也可以說是相當的幫忙，讓他們罰點球的機率相當高，本場面對後防偶爾失神的法國，應當還是能有”辦法”進球。

兩隊狀況都相當穩定，不然怎麼能殺入冠軍賽，尤其阿根廷總是受到裁判愛戴，禁區內判點機率非常高，再加上法國場場都有進球的表現，本場對於大分來說更顯得有利，故KS推薦大分過盤。

Ks推薦：

運彩盤：2.5球大分

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》

商品推薦