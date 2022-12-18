世足運彩／法國場場有進球、阿根廷受裁判愛戴 推兩隊2.5球大分
【文/Ks運彩分析師】
世界盃淘汰賽 法國 VS 阿根廷
比賽時間: 12/18 23:00
法國今年的表現可以說是非常的穩定，幾乎可以說是場場的有進球，除了一場輪休面對突尼西亞，本場面對來勢洶洶的阿根廷，進球數應當不會少，而自身的後防還是比較令人擔憂，失球恐怕也至少會有一球。
阿根廷今年雖然爆冷輸掉第一場分組賽，但目前也已經殺入冠軍戰，氣勢非常棒，裁判也可以說是相當的幫忙，讓他們罰點球的機率相當高，本場面對後防偶爾失神的法國，應當還是能有”辦法”進球。
兩隊狀況都相當穩定，不然怎麼能殺入冠軍賽，尤其阿根廷總是受到裁判愛戴，禁區內判點機率非常高，再加上法國場場都有進球的表現，本場對於大分來說更顯得有利，故KS推薦大分過盤。
Ks推薦：
運彩盤：2.5球大分
想看更多賽事精闢分析，歡迎FB搜尋『Ks運彩分析師』:
更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)
《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言