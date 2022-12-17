世足運彩／冠軍戰勢均力敵 盤口也如此 推正規時間難分勝和局

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 法國 VS 阿根廷

比賽時間: 12/18 23:00

阿根廷從世界盃小組賽到四強賽為止，六戰累積平均進攻122.5次，危險進攻49.6次，角球平均次數4.3，平均傳球597.5次，傳球成功率平均87%，總體平均控球率58%，成功搶斷次數16.6，阻截6.8次，阿根廷截至四強完共攻入12球。球員表現上，入球數以Lionel Messi（里奧.梅西）5入球最高，其次為Julián Álvarez（朱利安.艾瓦雷茲）的4球。傳導方面Nicolás Otamendi（尼古拉斯.奧塔門迪）有場均77.0次成功傳球，與Rodrigo De Paul（羅德里戈.德.保羅）為阿根廷傳導樞紐。防守上搶斷次數以Marcos Acuña（馬科斯.阿庫尼亞）場均2.0最高，Rodrigo De Paul和Nicolás Otamendi場均1.2次攔截，Nicolás Otamendi還有場均3.5次解圍的貢獻。

法國從世界盃小組賽到四強賽為止，六戰累積平均進攻次數116.5，危險進攻平均為49.5，角球平均次數5.5，平均傳球520.8次，傳球成功率平均84.3%，總體平均控球率52%，成功搶斷次數17，阻截11.1次。法國截至四強完共攻入13球，球員表現上，入球數以Kylian Mbappé（基利安.姆巴佩）5入球最高，其次為Olivier Jonathan Giroud（奧利佛.若納唐.吉魯）的4球。傳導方面Dayotchanculle Oswald "Dayot" Upamecan（達約特查庫勒·奧斯瓦爾德·「達約特」·烏帕梅卡諾）有著場均64.5次成功傳球，與Aurélien Tchouaméni（奧雷利昂·曹亞文尼）為法國傳導核心；防守上搶斷次數以Ibrahima Konaté（伊布拉西馬·科內特）場均3.8最高，他還有場均1.8次攔截，與Aurélien Tchouaméni場均2.0次攔截，而Ibrahima Konaté與Dayotchanculle Oswald “Dayot” Upamecan還有場均2.9次解圍的防守貢獻。

梅西是一位偉大的球星，一隻威風凜凜的獅王，他的終點是登上那頂峰，亦或留下遺撼，都是足球迷十分揪心的事情，他的對手姆巴佩則已經是新時代的國王。梅西故事的終章，是否能有完美的結局？

國際盤口開出阿根廷讓平手盤口（-0）歐洲競彩指數2.65，大小盤2，在後市讓球盤維持平手盤，歐指降2.61，亞盤自始維持中水位，大小盤自2升2.25（2/2.5），從進攻數據來看，兩方主將入球數一樣，但姆巴佩非點球入球數較多，也可以說是入球數較純；副手方面，吉魯跟艾瓦雷茲比較來看，艾瓦雷茲場均1.7次射正得4球，吉魯場均3.2射正得4球，艾瓦雷茲的效率較好。傳導方面，以前端阿根廷雙人傳球成功次數，是略勝於前段法國雙人的。不過防守數據上，法國總體佔優，除了科內特的場均3.8次搶斷，法國還有4人擁有場均2.0次以上搶斷次數，門前解圍也是法國拿手的手段，但此點阿根廷的奧塔門迪與羅梅洛在禁區的防守也是不妨多讓。

阿根廷在四年前就敗給法國，如今法國陣容變化不多，阿根廷應該想出戰術來針對，歐亞盤數據其實沒較偏那方，因此筆者結論只有在正規時間戰和之途。

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