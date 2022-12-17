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世足運彩／梅西幾乎自帶1球法國難贏 看好阿根廷不敗受讓

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
法國想讓有梅西的阿根廷不進球太難，看好正規時間內阿根廷至少不敗，選擇受讓為佳。 路透社
法國想讓有梅西的阿根廷不進球太難，看好正規時間內阿根廷至少不敗，選擇受讓為佳。 路透社

【文/足彩神釣手】

世界盃季軍賽 阿根廷 VS 法國

比賽時間: 12/18 23:00

阿根廷前一場靠著梅西(Lionel Messi)的點球率先破門後，加上艾瓦雷茲(Julián Álvarez)梅開二度的精采表現擊敗克羅埃西亞，梅西再次叩關決賽，這次多了許多年輕小伙子來當強力隊友。除了第一場爆冷輸給沙烏地阿拉伯之外，接下來場均都能進2球，除了梅西外，多了許多能造成威脅的點，面對法國應該也能有所作為。

法國前一場以2-0擊敗防守強隊摩洛哥，第2球時姆巴佩(Kylian Mbappé)在禁區神級傳送，讓剛上場的穆亞尼(Randal Kolo Muani)輕鬆破門，再次證明了法國的火力不用懷疑。防守端要對上阿根廷的挑戰要不失球太有難度，更何況梅西幾乎自帶1球，本場正規時間內法國應該難直接贏下。

亞洲盤口開出平手盤，後續並無太大變動，也因此很難從盤口面來多做分析，結合以上近況來看，建議關注阿根廷正規時間內不敗較佳。

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