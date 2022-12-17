世足運彩／摩克戰兩隊破網能力都差 PK戰可期看好小分
【文/Ks運彩分析師】
世界盃淘汰賽 克羅埃西亞 VS 摩洛哥
比賽時間: 12/17 23:00
摩洛哥最後一場敗給了法國，一開賽就被攻門，一路就處於落後的局面，本場打法上應當還是不會改成積極型，繼續防守代替進攻的機率較高．失分肯定不會多。
克羅埃西亞上一戰被阿根廷攻破球門，沒辦法像巴西那場一樣上演追平秀，神奇之旅就這樣告一告落，本場面對不擅進攻的摩洛哥，自身進攻表現恐怕也很難攻破球門。
兩隊進攻都比較沒那麼好，兩隊要在正規時間內分出勝負恐怕都相當困難，似乎可以期待是一場點球大戰了，故KS推薦小分過盤。
Ks推薦：
運彩盤：2.5球小分
想看更多賽事精闢分析，歡迎FB搜尋『Ks運彩分析師』:
更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)
《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言