世足運彩／摩克戰兩隊破網能力都差 PK戰可期看好小分

【文/Ks運彩分析師】

世界盃淘汰賽 克羅埃西亞 VS 摩洛哥

比賽時間: 12/17 23:00

摩洛哥最後一場敗給了法國，一開賽就被攻門，一路就處於落後的局面，本場打法上應當還是不會改成積極型，繼續防守代替進攻的機率較高．失分肯定不會多。

克羅埃西亞上一戰被阿根廷攻破球門，沒辦法像巴西那場一樣上演追平秀，神奇之旅就這樣告一告落，本場面對不擅進攻的摩洛哥，自身進攻表現恐怕也很難攻破球門。

兩隊進攻都比較沒那麼好，兩隊要在正規時間內分出勝負恐怕都相當困難，似乎可以期待是一場點球大戰了，故KS推薦小分過盤。

Ks推薦：

運彩盤：2.5球小分

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