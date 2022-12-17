聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足運彩／法國、阿根廷90分鐘怎解癮？ 期待加時決雌雄！推和局

聯合新聞網／ 文／祥哥
法國球星姆巴佩(左)對決阿根廷球星梅西。 法新社
法國球星姆巴佩(左)對決阿根廷球星梅西。 法新社

世界盃冠軍賽 法國 VS 阿根廷

比賽時間: 12/18 23:00

形象躍然10卡達里亞爾鈔票背面的魯薩爾地標體育場，理所當然是決賽場地。在這兒，法國僅靠練球熟悉場地，阿根廷則已實戰了5場。大戰前夕，多數評論看好阿根廷勝出。皆言之成理，但也像理由之一的前述場地因素，有點說服力不強，為賦新詩強說愁的味道。

既然輿論如此，有別於國際盤口普遍PK，運彩開阿根廷賠率較高，理應便不具影響籌碼走向的作用。除非台灣彩迷真的傾向法國，否則不知何解；只隱約覺得「主勝」與「客勝」超額負擔了水錢。既然三者發生機率幾不相上下，就選擇賠率最高的「和局」吧！務實的盤口觀察工作者，當作如是觀。

運彩推薦結果：

和局

世足運彩 卡達世足 wcup64

相關新聞

世足運彩／比賽下半場才會展開 推季軍戰半/全場：和局/克羅埃西亞

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 摩洛哥踢法有一種防守心態，傾向於利用比賽最後有限的得分機會，這支「亞特拉斯雄獅」已在卡達上半場取得了三場0：0的成績

世足運彩／法國、阿根廷90分鐘怎解癮？ 期待加時決雌雄！推和局

世界盃冠軍賽 法國 VS 阿根廷 比賽時間: 12/18 23:00 形象躍然10卡達里亞爾鈔票背面的魯薩爾地標體育場，理所當然是決賽場地。在這兒，法國僅靠練球熟悉場地，阿根廷則已實戰了5

世足運彩／兩隊奮戰決心有差摩洛哥不敗可期待 推對決克羅埃西亞受讓

【文/足彩神釣手】 世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 克羅埃西亞前一場對上阿根廷得勢不得分，全場61%控球率，但射門12次皆墨。在34分鐘被

世足運彩／沒有眼淚只有驕傲 摩克季軍戰已沒包袱推2.5大分

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 克羅埃西亞前五戰平均發動114.3次進攻，48.6次危險進攻，創造4.8顆角球，得到13.

世足運彩／搶雞肋克羅埃西亞興趣缺 推摩洛哥垂涎獨贏與大分

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 克羅埃西亞上一屆第二名。他們在今年4強賽2球落後阿根廷，就洩了氣；摩洛哥踢進4強已經是非洲歷來最佳成績，在4

世足運彩／相信球王梅西魔法 對法國冠軍戰看好阿根廷不讓分勝出

世界盃冠軍賽 法國 VS 阿根廷 比賽時間: 12/18 23:00 法國本屆雖然有傷兵困擾，依然發揮強大團隊戰力，充分展現衛冕的決心。不過以淘汰賽表現看來，其實踢法是比上屆還要保守，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。