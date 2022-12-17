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世足運彩／法國、阿根廷90分鐘怎解癮？ 期待加時決雌雄！推和局
世界盃冠軍賽 法國 VS 阿根廷
比賽時間: 12/18 23:00
形象躍然10卡達里亞爾鈔票背面的魯薩爾地標體育場，理所當然是決賽場地。在這兒，法國僅靠練球熟悉場地，阿根廷則已實戰了5場。大戰前夕，多數評論看好阿根廷勝出。皆言之成理，但也像理由之一的前述場地因素，有點說服力不強，為賦新詩強說愁的味道。
既然輿論如此，有別於國際盤口普遍PK，運彩開阿根廷賠率較高，理應便不具影響籌碼走向的作用。除非台灣彩迷真的傾向法國，否則不知何解；只隱約覺得「主勝」與「客勝」超額負擔了水錢。既然三者發生機率幾不相上下，就選擇賠率最高的「和局」吧！務實的盤口觀察工作者，當作如是觀。
運彩推薦結果：
和局
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