快訊

魔獸回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

獨／于美人親赴警局報案！怒斥詐騙「信任全被破壞」

世足運彩／兩隊奮戰決心有差摩洛哥不敗可期待 推對決克羅埃西亞受讓

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
摩洛哥要爭隊史最佳。 新華社
摩洛哥要爭隊史最佳。 新華社

【文/足彩神釣手】

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/17 23:00

克羅埃西亞前一場對上阿根廷得勢不得分，全場61%控球率，但射門12次皆墨。在34分鐘被梅西(Lionel Messi)點球破門後，就無力抵擋，最終0-3輸給阿根廷，無緣再次踏入決賽。對4年前踏入決賽的克羅埃西亞來說，這個季軍則顯得沒這麼重要，前一場也在81分鐘將莫德里奇(Luka Modrić)換下，接受球迷的掌聲致敬，本場戰意應該不會比摩洛哥高。

摩洛哥前一場雖然被法國2-0擊敗，但全場的防守和進攻接傾盡所有，得到大家敬重。阿姆拉巴特(Sofyan Amrabat)飛奔全場的表現也得到讚許，世界盃後應該會去更好的俱樂部發展。摩洛哥能走到這步絕非僥倖，不止防守強悍，他們進攻時的小組配合也有很多精彩畫面，可惜欠缺臨門一腳，今日對上克羅埃西亞，期待拿下季軍。

亞洲盤口開出克羅埃西亞讓0.25球，後續給予克羅埃西亞高水位，結合兩隊戰意來看，摩洛哥不敗可以期待，他們只要能進一球，應該就能靠著防守奪下季軍。

足彩神釣手推薦：

運彩盤：摩洛哥 受讓+1

國際盤：摩洛哥+0.25

更多世界盃分析，歡迎PressPlay訂閱『足彩神釣手』:https://reurl.cc/7oGM5k

更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》

世足運彩 卡達世足 wcup63

相關新聞

世足運彩／兩隊奮戰決心有差摩洛哥不敗可期待 推對決克羅埃西亞受讓

【文/足彩神釣手】 世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 克羅埃西亞前一場對上阿根廷得勢不得分，全場61%控球率，但射門12次皆墨。在34分鐘被

世足運彩／比賽下半場才會展開 推季軍戰半/全場：和局/克羅埃西亞

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 摩洛哥踢法有一種防守心態，傾向於利用比賽最後有限的得分機會，這支「亞特拉斯雄獅」已在卡達上半場取得了三場0：0的成績

世足運彩／沒有眼淚只有驕傲 摩克季軍戰已沒包袱推2.5大分

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 克羅埃西亞前五戰平均發動114.3次進攻，48.6次危險進攻，創造4.8顆角球，得到13.

世足運彩／搶雞肋克羅埃西亞興趣缺 推摩洛哥垂涎獨贏與大分

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 克羅埃西亞上一屆第二名。他們在今年4強賽2球落後阿根廷，就洩了氣；摩洛哥踢進4強已經是非洲歷來最佳成績，在4

世足運彩／相信球王梅西魔法 對法國冠軍戰看好阿根廷不讓分勝出

世界盃季軍賽 法國 VS 阿根廷 比賽時間: 12/18 23:00 法國本屆雖然有傷兵困擾，依然發揮強大團隊戰力，充分展現衛冕的決心。不過以淘汰賽表現看來，其實踢法是比上屆還要保守，

世足運彩／雙盾相撞小球可期 推薦摩洛哥、克羅埃西亞平局PK決勝

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 摩洛哥的驚奇之旅四強止步，其實對上法國他們踢的不差，可惜從原本的4-1-4-1變陣5-4-1，反而讓他們防線自爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。