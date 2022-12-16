世足運彩／兩隊奮戰決心有差摩洛哥不敗可期待 推對決克羅埃西亞受讓

【文/足彩神釣手】

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/17 23:00

克羅埃西亞前一場對上阿根廷得勢不得分，全場61%控球率，但射門12次皆墨。在34分鐘被梅西(Lionel Messi)點球破門後，就無力抵擋，最終0-3輸給阿根廷，無緣再次踏入決賽。對4年前踏入決賽的克羅埃西亞來說，這個季軍則顯得沒這麼重要，前一場也在81分鐘將莫德里奇(Luka Modrić)換下，接受球迷的掌聲致敬，本場戰意應該不會比摩洛哥高。

摩洛哥前一場雖然被法國2-0擊敗，但全場的防守和進攻接傾盡所有，得到大家敬重。阿姆拉巴特(Sofyan Amrabat)飛奔全場的表現也得到讚許，世界盃後應該會去更好的俱樂部發展。摩洛哥能走到這步絕非僥倖，不止防守強悍，他們進攻時的小組配合也有很多精彩畫面，可惜欠缺臨門一腳，今日對上克羅埃西亞，期待拿下季軍。

亞洲盤口開出克羅埃西亞讓0.25球，後續給予克羅埃西亞高水位，結合兩隊戰意來看，摩洛哥不敗可以期待，他們只要能進一球，應該就能靠著防守奪下季軍。

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