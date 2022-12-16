世足運彩／比賽下半場才會展開 推季軍戰半/全場：和局/克羅埃西亞

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/17 23:00

摩洛哥踢法有一種防守心態，傾向於利用比賽最後有限的得分機會，這支「亞特拉斯雄獅」已在卡達上半場取得了三場0：0的成績，克羅埃西亞本屆世足賽也和摩洛哥情況一樣；盡管克羅埃西亞中場有如此多巧妙的傳導，但當進入對方禁區時，卻又一次又一次的表現平平，還是要靠半場結束後，才能幸運地破門得分。

而這場季軍戰的比賽很可能在下半場才會展開，因為兩軍教頭尋求利用他們的替補球員尋求突破。另外，這場比賽沒有「淘汰」，我們可在後期看到更多的表演賽感覺，但兩支球隊都不會想要踢更多的延長賽，所以似乎很有可能90分鐘內出現結果。

若這是克羅埃西亞莫德里奇（Luka Modric）在國際比賽中的重大告別賽，會給克羅地亞一點優勢和額外的動力，讓他們為這位國家意義重大的球員贏得一場勝利。

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半/全場：和局/克羅埃西亞

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