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世足運彩／沒有眼淚只有驕傲 摩克季軍戰已沒包袱推2.5大分

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
摩洛哥季軍戰有望與克羅埃西亞大開大合全力進攻，超越2.5大分可期。 法新社
摩洛哥季軍戰有望與克羅埃西亞大開大合全力進攻，超越2.5大分可期。 法新社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥

比賽時間: 12/17 23:00

克羅埃西亞前五戰平均發動114.3次進攻，48.6次危險進攻，創造4.8顆角球，得到13.2次自由球；在傳導方面，近5場平均傳球數為589.1次，成功率均值為86.2%；防守方面，成攻搶斷次數場均16.1，阻截次數場均8.6。球員表現方面Andrej Kramarić貢獻兩入球，Lovro Majer，Ivan Perišić，Marko Livaja和Bruno Petković都各射入了一球，Ivan Perišić和Mislav Oršić兩次助攻，其他有兩人各一助攻，防守方面陣上有四人平均搶斷落在2.6上下，Joško Gvardiol場均5.5次解圍，

摩洛哥前五戰平均發動81.4次進攻，39.3次危險進攻，創造4.4顆角球，得到12.5次自由球，近5場平均傳球數為378.2次，成功率均值為74.5%；防守方面，成攻搶斷次數13.1，阻截次數場均8.3。球員表現方面Youssef En-Nesyri入2球最高，Amrabat, Sofyan場均高達52.2次成功傳球與Romain Saiss的52.0次成功傳球，兩人是摩洛哥傳導核心。防守方面Achraf Hakimi與Noussair Mazraoui都有場均3.3以上搶斷，摩洛哥共7人場均有1.3次攔截，Romain Saiss場均5.0和Jawad El Yaniq3.2次解圍是禁區防守核心。

「沒有眼淚，只有驕傲」用來形容克羅埃西亞以及摩洛哥是再貼切不過，37歲的Luka Modrić這次是最後一屆，雖然未能圓夢，但他仍可抬頭挺胸離開世界舞台，克羅埃西亞連兩屆進入四強，已是很難得的成就。而「亞特拉斯雄獅」的奇蹟也足以刊入史冊，他們是第一隻進入四強的非洲國家，誰都無法想像一群看似散沙，有5成僑民的摩洛哥，賽前甚至換帥的隊伍，能一再挫敗列強。

國際盤口開出克羅埃西亞讓平半球（-0/0.5）歐洲競彩指數2.20，大小盤2.5，在後市讓球盤維持平半，歐指升2.29，亞盤自中高水變高水，兩隊之前大小盤都是2.25或2這樣標準小球盤，這次卻開2.5、基本上放開打是很可能的，他們已經沒有包袱，所以大分我認為可一博，最後私心希望摩洛哥季軍，讀者大可不必理會。

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤：摩洛哥+1、2.5大分、兩隊均有入球

國際盤：摩洛哥+0/0.5、2.5大分

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