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世足運彩／搶雞肋克羅埃西亞興趣缺 推摩洛哥垂涎獨贏與大分
世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞
比賽時間: 12/17 23:00
克羅埃西亞上一屆第二名。他們在今年4強賽2球落後阿根廷，就洩了氣；摩洛哥踢進4強已經是非洲歷來最佳成績，在4強力拚法國，最後幾分鐘落後2球還努力想要拚看看。他們對於季軍戰的戰意遠比克羅埃西亞濃厚多了。
大家都會看這兩隊在小組賽踢成0：0，笑說小組賽沒有延長賽跟PK，否則這兩支靠著防守強隊一路挺進的球隊來比PK不知會怎樣？
其實在季軍戰的防守力道就不會那麼凶狠，摩洛哥會想贏下這場比賽，並不會想踢和。克羅埃西亞則是比較會讓年輕接班者在大賽上場磨練，相較之下，摩洛哥的勝算就比較大。
另外，最近幾屆季軍戰，除了上一屆比利時以2：0贏英格蘭是小分之外，其他幾屆都踢大分。這一場季軍戰跟上一屆一樣，對手是在小組賽同組，最終兩隊沒在冠軍戰相逢，卻在季軍戰又遇到。上一屆兩隊對於第3名「雞肋」並沒那麼積極爭取，這一屆的摩洛哥則是很想以季軍來為卡達世界盃做自己的里程碑。這一場推薦摩洛哥勝，還有2.5球大分。
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摩洛哥贏、2.5球大分
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