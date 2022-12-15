世足運彩／相信球王梅西魔法 對法國冠軍戰看好阿根廷不讓分勝出

世界盃季軍賽 法國 VS 阿根廷

比賽時間: 12/18 23:00

法國本屆雖然有傷兵困擾，依然發揮強大團隊戰力，充分展現衛冕的決心。不過以淘汰賽表現看來，其實踢法是比上屆還要保守，通常取得領先，就縮回半場防守，靠邊路球員個人能力打反擊。不過進到冠軍戰，如果踢法還是這麼保守，難保不會翻車。不過就整個前場戰力來說，他們是本屆最佳當之無遺，集結了支點型箭頭、高速邊鋒、以及嗅覺敏銳的進攻中場，各種進球武器，整場比賽他們想必會是情勢佔優的一方。

阿根廷本屆表現倒吃甘蔗，首戰暴冷落敗後，一路贏進冠軍戰。梅西（Lionel Messi）的超水準表現很關鍵外，小將艾瓦雷茲（Julian Alvarez）的表現也讓人眼睛為之一亮，完全頂替了鋒線上馬丁尼茲（Lautaro Martinez）狀態不佳的空缺，但其實能持續推動阿根廷往前的，還有那不可忽略的鐵悍防守。儘管團隊戰力與個人才華，或許略遜法國一些，但本屆的藍白軍團很團結，為梅西共同拚一座大力神杯更是他們堅定的共同目標，在強烈求勝心驅使下，阿根廷要報上屆16強之仇，不無可能。

此役雙方戰力算是接近，但有梅西的阿根廷就是有著無限可能，加上他們近況佳，士氣也足，壓力反而在尋求衛冕的法國，看好球王扮演KEY MAN，祝潘帕絲雄鷹摘下嚮往以久的桂冠。

運彩推薦結果：

阿根廷不讓分勝

正比 1:2、2:3

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