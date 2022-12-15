快訊

高虹安為何還不辭立委？綠委曝「唯一理由」：領好領滿

獨／龍邦喊告賤賣全家股票 泰山老董詹景超首度發聲了

美台舉行EPPD對話 拜登任內國務院首度派官員訪台

世足運彩／雙盾相撞小球可期 推薦摩洛哥、克羅埃西亞平局PK決勝

聯合新聞網／ 文／Shiny
世足賽季軍戰克羅埃西亞將迎戰摩洛哥。 法新社
世足賽季軍戰克羅埃西亞將迎戰摩洛哥。 法新社

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/17 23:00

摩洛哥的驚奇之旅四強止步，其實對上法國他們踢的不差，可惜從原本的4-1-4-1變陣5-4-1，反而讓他們防線自爆，開賽5分鐘就掉球，整體戰術部屬因此遭到打亂，後續雖然有幾波不錯的攻勢，但沒受到老天爺眷顧，最終在強攻之下，攻守不均再掉一球，終場0：2不敵衛冕軍，輸掉了比賽，但贏得了尊敬。摩洛哥的防線潰堤，多少也跟防線的傷員，以及體能的臨界有關，季軍賽有陣容調整的彈性，能否持續銅牆鐵壁的防守，存在一定疑問。

克羅埃西亞0：3不敵阿根廷，無緣連兩屆挺進冠軍戰，對法國的復仇也就只能等到之後了。其實以四強戰表現看來，格子軍團算是有些氣力放盡，畢竟他們本屆能走到這邊也算是一大驚奇，雖然陣中有不少2018年亞軍主力，但平均年齡偏大，前面連踢2場延長，體能絕對有影響，加上這次鋒線沒有獨當一面的支點型前鋒，進球能力薄弱，只靠防守很難一路贏球下去。

兩支防守型的球隊盾牌相撞，小分絕對是首選，雖然通常季軍戰會踢得比較開放，但兩隊球風都著重防守，小組賽0：0戰平就是最好的證明。此役要再戰成平手，以雙方的擅長的點球大戰決勝負，機會還是滿高的。

運彩推薦結果：

和局 或 全場2.5球小

正比：1:1、0:0

世足運彩 卡達世足 wcup63

相關新聞

世足運彩／相信球王梅西魔法 對法國冠軍戰看好阿根廷不讓分勝出

世界盃季軍賽 法國 VS 阿根廷 比賽時間: 12/18 23:00 法國本屆雖然有傷兵困擾，依然發揮強大團隊戰力，充分展現衛冕的決心。不過以淘汰賽表現看來，其實踢法是比上屆還要保守，

世足運彩／雙盾相撞小球可期 推薦摩洛哥、克羅埃西亞平局PK決勝

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/17 23:00 摩洛哥的驚奇之旅四強止步，其實對上法國他們踢的不差，可惜從原本的4-1-4-1變陣5-4-1，反而讓他們防線自爆

世足運彩／摩洛哥難用常理判斷 理性角度仍看好法國獨贏

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥 比賽時間: 12/15 03:00 法國在八強賽與宿敵英格蘭戰鬥，最終因對方點球射失，在正規時間即得勝利。法國此戰發動102次進攻

世足運彩／摩洛哥恐難再寫驚奇 推薦法國不讓前進冠軍戰

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥 比賽時間: 12/15 03:00 法國從小組賽至今5場比賽，除了對突尼西亞推上替補輪換，其餘4場主力應戰的比賽都是大球，完全證明他們這屆重守輕攻的倒金字

世足運彩／拔「牙」尋常誰說摩洛哥沒辦「法」 推摩洛哥受讓

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥 比賽時間: 12/15 03:00 法國為什麼強於摩洛哥？真能說到人口吐白沫。持此看法的評論多到滿出來，其理至明，著毋庸議。只是從運動博弈的角度來看，國際

世足運彩／摩洛哥的派對就此結束了 推法國讓分過關

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥 比賽時間: 12/15 03:00 法國將在一場「以強對弱」戰鬥中面對摩洛哥，法國隊在八強賽擊敗英格蘭隊後進軍四強，事實上，他們雖是靠著凱恩(Harry K

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。