世足運彩／雙盾相撞小球可期 推薦摩洛哥、克羅埃西亞平局PK決勝

世界盃季軍賽 摩洛哥 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/17 23:00

摩洛哥的驚奇之旅四強止步，其實對上法國他們踢的不差，可惜從原本的4-1-4-1變陣5-4-1，反而讓他們防線自爆，開賽5分鐘就掉球，整體戰術部屬因此遭到打亂，後續雖然有幾波不錯的攻勢，但沒受到老天爺眷顧，最終在強攻之下，攻守不均再掉一球，終場0：2不敵衛冕軍，輸掉了比賽，但贏得了尊敬。摩洛哥的防線潰堤，多少也跟防線的傷員，以及體能的臨界有關，季軍賽有陣容調整的彈性，能否持續銅牆鐵壁的防守，存在一定疑問。

克羅埃西亞0：3不敵阿根廷，無緣連兩屆挺進冠軍戰，對法國的復仇也就只能等到之後了。其實以四強戰表現看來，格子軍團算是有些氣力放盡，畢竟他們本屆能走到這邊也算是一大驚奇，雖然陣中有不少2018年亞軍主力，但平均年齡偏大，前面連踢2場延長，體能絕對有影響，加上這次鋒線沒有獨當一面的支點型前鋒，進球能力薄弱，只靠防守很難一路贏球下去。

兩支防守型的球隊盾牌相撞，小分絕對是首選，雖然通常季軍戰會踢得比較開放，但兩隊球風都著重防守，小組賽0：0戰平就是最好的證明。此役要再戰成平手，以雙方的擅長的點球大戰決勝負，機會還是滿高的。

運彩推薦結果：

和局 或 全場2.5球小

正比：1:1、0:0

商品推薦