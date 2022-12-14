世足運彩／法摩矛盾大對決難開啟大分節奏 推薦2.5球小分

【文/Ks運彩分析師】

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥

比賽時間: 12/15 03:00

摩洛哥一直以來都用防守來贏下比賽，能進延長就近延長，逼到對手不能喘息為止，本場雖然是面對進攻強悍的法國，依舊值得期待他們防守強度能帶給對手麻煩。

法國進攻強度出色，但後防偶爾會失常，好在進入淘汰賽後有所加強，本場面對進攻比較差的摩洛哥，後防應當能更穩定一些。

兩隊狀況有所差異，法國能用穩定的進攻輸出，而摩洛哥則是出色的防守狀態，矛盾大對決很難開啟大分節奏，本場看好小分過盤。

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運彩盤：2.5球小分

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