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世足運彩／摩洛哥過盤率極高 仍看好法國強勢贏球推不讓勝
【文/足彩神釣手】
世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥
比賽時間: 12/15 03:00
阿根廷眾望所歸，四強完封克羅埃西亞晉級決賽。另一場法國和摩洛哥則是宗主國和殖民地的戰爭，也是矛與盾的大對決。先提摩洛哥，今年世界盃的超級大黑馬，連續拔了兩顆牙，正規賽0-0逼和，再到PK大戰完封西班牙，八強更是驚奇，直接以1-0送葡萄牙回家，也讓C羅落下男兒淚。
眾所皆知，撇除掉加拿大那顆烏龍球以外，摩洛哥世界盃至今沒有被對手踢進任何一粒球，不管對上什麼對手，連續五場沒被入球的實力就擺在這，防守之嚴密是所有隊伍第一名，就算對上實力一等一的法國，預計也不會徹底崩盤。
而法國，上一場驚險擊敗英格蘭晉級，綜觀整場比賽，在入球後基本上節奏被對手帶走，英格蘭好幾次進球機會沒把握住，最關鍵追平的12碼罰踢又踢到宇宙去，若是踢進2-2平手，最後的賽果就很難說。防線上連續五場比賽都有失球，連不被看好的澳洲和突尼西亞也能攻破法國門將洛里斯（Hugo Lloris）大門，後防穩定性是其隱憂。
在摩洛哥後衛線上有人受傷以及鋒線的切迪拉（Walid Cheddira）紅牌四強得缺陣的情況下，讓分盤口開出法國讓1球盤，這個盤口下摩洛哥贏盤率十分強勢，但現在的法國不是去年歐洲盃跌跌撞撞的樣子，多場強勢贏球，宣告往著二連霸邁進，下盤不欠熱度下，法國應能順利贏下本場比賽。
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運彩盤：法國不讓分勝
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