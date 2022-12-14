世足運彩／摩洛哥難用常理判斷 理性角度仍看好法國獨贏

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥

比賽時間: 12/15 03:00

法國在八強賽與宿敵英格蘭戰鬥，最終因對方點球射失，在正規時間即得勝利。法國此戰發動102次進攻，39次危險進攻，控球率43%，5次射正，上半17分Aurélien Tchouaméni在禁區外射入一記世界波，為法國率先破門。上半快結束前，法國對裁判判決不滿，吃兩張黃牌，第54分，法國禁區犯規，英格蘭kane射入罰球，比數1：1；但在78分法國Olivier Jonathan Giroud又進球；第84分法國禁區犯規送上12碼，但這次kane踢飛，終場法國就2：1帶走勝利。

法國在前五戰累積平均進攻次數112.5，危險進攻38.4次，角球次數5.3，平均傳球518.2次，傳球成功率81.1%，總體平均控球率4成9，成功搶斷次數9.7，阻截6.1次。法國截至八強完共攻入11球，以Kylian Mbappé五入球最高，防守上搶斷次數以Ibrahima Konaté場均4.3最高，Aurélien Tchouaméni場均1.6次攔截並且有場均66.2連續成功傳球。

摩洛哥8強在正規時間1：0擊敗冠軍熱門葡萄牙隊，上半42分Youssef En-Nesyri一技驚天頭鎚威摩洛哥開路，這一球不但毀了C羅的大力神盃美夢，也創了頭鎚垂直跳高新記錄。下半場C羅雖上陣，但始終無法攻破摩洛哥鐵壁，只能留下遺撼。

摩洛哥前五戰平均是發動67.4次進攻，場均22.3次危險進攻，場均能創造出3.2顆角球，得到平均11.2次自由球，五場平均傳球數為314.2次，傳球成功率均值為74.5%。防守方面，成攻搶斷次數13.5，阻截次數場均9.9。

球員表現方面Youssef En-Nesyri入2球最高，Amrabat, Sofyan場均高達52.2次成功傳球，與Romain Saiss的52.0次成功傳球，兩人是摩洛哥傳導核心。此外Achraf Hakimi與Noussair Mazraoui都有場均3.6以上搶斷，摩洛哥共7人場均有1.3次攔截，Romain Saiss場均6.0解圍，都說明了摩洛哥的禁區防守實在很凶猛。

摩洛哥創造本屆最大驚奇，從小組擊敗比利時，十六強擊敗西班牙，八強擊敗葡萄牙，創造一次又一次的奇蹟，他們的比賽，已經不是用數據可以判斷了，法國與摩洛哥也是一場地緣政治與族裔認同的議題，法國不少北非移民，也在摩洛哥創造歷史時在法國街頭出來慶祝，國際盤口開出法國讓一球（-1）歐洲競彩指數1.57，大小盤2.25，在後市讓球盤維持一球，歐指降一，亞盤一直維持高水，理性而言，這場應該是法國贏，但誰也不敢斷言，亞特拉斯雄獅的奇蹟只能止步與此，前面也說他們的比賽已經不能用數據來判斷，但我寫分析文，也必須尊從理性，推薦法國獨贏勝出。

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運彩盤：法國獨贏、兩隊均有進球

國際盤：法國-1球

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