世足運彩／摩洛哥的派對就此結束了 推法國讓分過關

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥

比賽時間: 12/15 03:00

法國將在一場「以強對弱」戰鬥中面對摩洛哥，法國隊在八強賽擊敗英格蘭隊後進軍四強，事實上，他們雖是靠著凱恩(Harry Kane)罰失12碼球獲勝，但依然踢進兩個決定性的進球來展示自己實力。

至於摩洛哥，沒有人預料到他們能進入世界盃的這個階段，擊敗比利時、西班牙和葡萄牙進入四強，現在不能說他們不配到達這個裡。然而接下來這個被看扁的勇者面對世界盃的巨人，很遺憾地說，摩洛哥的派對到此很快就要結束了。

摩洛哥人一直處於令人難以置信的高強度比賽，然而從情感面來看，在世界盃歷史上，能寫下對西班牙和葡萄牙的兩場最具標誌性勝利之後，很難再次提高他們的水平，經常看到球隊在做了一些具有歷史意義事情後苦苦掙扎，要再次做到這一點將是非常困難的事。從身體上來看，球員要面對兩場大戰後的疲勞。此時的摩洛哥球員正帶滿身傷在行走，即使對葡萄牙休兵的馬兹拉维（Noussair Mazraoui）和阿格爾德（Nayef Aguerd）可能歸隊，但仍舊會遭受到打擊。

法國隊在球場上的實力如此之強，尤其是在進攻端，將輕鬆贏得這場比賽。雖很多人認為它可能很接近，但相信這對摩洛哥來說太難了，他們將輸掉多個進球。

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法國讓分(-1)

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