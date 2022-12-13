快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足運彩／摩洛哥的派對就此結束了 推法國讓分過關

聯合新聞網／ 摘錄自covers網站
法國對摩洛哥將有很大勝算。 路透社
法國對摩洛哥將有很大勝算。 路透社

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥

比賽時間: 12/15 03:00

法國將在一場「以強對弱」戰鬥中面對摩洛哥，法國隊在八強賽擊敗英格蘭隊後進軍四強，事實上，他們雖是靠著凱恩(Harry Kane)罰失12碼球獲勝，但依然踢進兩個決定性的進球來展示自己實力。

至於摩洛哥，沒有人預料到他們能進入世界盃的這個階段，擊敗比利時、西班牙和葡萄牙進入四強，現在不能說他們不配到達這個裡。然而接下來這個被看扁的勇者面對世界盃的巨人，很遺憾地說，摩洛哥的派對到此很快就要結束了。

摩洛哥人一直處於令人難以置信的高強度比賽，然而從情感面來看，在世界盃歷史上，能寫下對西班牙和葡萄牙的兩場最具標誌性勝利之後，很難再次提高他們的水平，經常看到球隊在做了一些具有歷史意義事情後苦苦掙扎，要再次做到這一點將是非常困難的事。從身體上來看，球員要面對兩場大戰後的疲勞。此時的摩洛哥球員正帶滿身傷在行走，即使對葡萄牙休兵的馬兹拉维（Noussair Mazraoui）和阿格爾德（Nayef Aguerd）可能歸隊，但仍舊會遭受到打擊。

法國隊在球場上的實力如此之強，尤其是在進攻端，將輕鬆贏得這場比賽。雖很多人認為它可能很接近，但相信這對摩洛哥來說太難了，他們將輸掉多個進球。

運彩推薦

法國讓分(-1)

世足運彩 卡達世足 wcup62

相關新聞

世足運彩／摩洛哥的派對就此結束了 推法國讓分過關

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥 比賽時間: 12/15 03:00 法國將在一場「以強對弱」戰鬥中面對摩洛哥，法國隊在八強賽擊敗英格蘭隊後進軍四強，事實上，他們雖是靠著凱恩(Harry K

世足運彩／克國做自己最擅長的事 阿根廷進球不易推小分正解

【文/Ks運彩分析師】 世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/14 03:00 克羅埃西亞連續兩場殺入點球大戰，也全都拿下勝利，不塊是當代點球之王，尤其爆冷擊敗巴西，更是

世足運彩／拔「牙」尋常誰說摩洛哥沒辦「法」 推摩洛哥受讓一球

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥 比賽時間: 12/15 03:00 法國為什麼強於摩洛哥？真能說到人口吐白沫。持此看法的評論多到滿出來，其理至明，著毋庸議。只是從運動博弈的角度來看，國際

世足運彩／阿根廷難在正規賽分出勝負 推薦克國受讓+1較佳

【文/足彩神釣手】 世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/14 03:00 巴西爆冷出局，內馬爾哭了；葡萄牙爆冷出局，C羅哭了，現在全球足球迷都在關注代表阿根廷奮戰的梅

世足運彩／防線與巴西一樣足應付克國進攻 推阿根廷90分鐘零失球

世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/14 03:00 克羅埃西亞隊在8強賽中倖存下來並晉級4強，他們在面對巴西比賽中遇到相當大的挑戰，他們以低位緊密的防守，並依靠他們

世足運彩／摩洛哥傷員加上體力考量難再寫驚奇 推薦法國不讓前進冠軍戰

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥 比賽時間: 12/15 03:00 法國從小組賽至今5場比賽，除了對突尼西亞推上替補輪換，其餘4場主力應戰的比賽都是大球，完全證明他們這屆重守輕攻的倒金字

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。