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世足運彩／克國做自己最擅長的事 阿根廷進球不易推小分正解
【文/Ks運彩分析師】
世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞
比賽時間: 12/14 03:00
克羅埃西亞連續兩場殺入點球大戰，也全都拿下勝利，不塊是當代點球之王，尤其爆冷擊敗巴西，更是經典戰役，本場面對阿根廷，肯定也是死守到底，做自己最擅長的事情。
阿根廷上一場被荷蘭逼和進入點球大戰，幸好最終頂住壓力，前進四強，延續梅西的冠軍夢，本場面對克羅埃西亞的防守，恐怕會打得非常辛苦，要進球非常不容易。
兩隊狀況都非常好，後防強度也都不錯，本場要進球都非常不容易，本場看好一路悶到底，對於小分更是有利，故KS推薦小分過盤。
Ks推薦：
運彩盤：2.5球小分
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