世足運彩／拔「牙」尋常誰說摩洛哥沒辦「法」 推摩洛哥受讓一球

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥

比賽時間: 12/15 03:00

法國為什麼強於摩洛哥？真能說到人口吐白沫。持此看法的評論多到滿出來，其理至明，著毋庸議。只是從運動博弈的角度來看，國際盤過盤率80％的法國與100％的摩洛哥，在法國讓球的盤口上難分高低。縱使法國勝算的確較高，忍受不讓分勝1.35的低賠率，令人黯然；橫心挑戰讓一球暢勝，又難免忐忑。

畢竟由門將布努壓陣，摩洛哥小組賽起至今僅失一球，且還是顆烏龍球。鐵壁防守豈容小覷？像西班牙與葡萄牙，這些與法國同屬FIFA世界排名前10的超級強隊，戰摩洛哥前誰不認為情勢大好，於今安在哉？一種東西若看起來像兔子，跑起來像兔子，吃起來像兔子，我們只得認為那就是兔子。

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摩洛哥受讓一球

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