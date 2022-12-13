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世足運彩／阿根廷難在正規賽分出勝負 推薦克國受讓+1較佳

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
克羅埃西亞對阿根廷肯定會維持一路以來的逼和策略，雙方正規賽時間恐難分勝負。 歐新社
克羅埃西亞對阿根廷肯定會維持一路以來的逼和策略，雙方正規賽時間恐難分勝負。 歐新社

【文/足彩神釣手】

世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/14 03:00

巴西爆冷出局，內馬爾哭了；葡萄牙爆冷出局，C羅哭了，現在全球足球迷都在關注代表阿根廷奮戰的梅西能不能笑到最後，但是對面是經驗豐富，且上一屆世界盃踢進決賽的超級大黑馬克羅埃西亞。

自從小組賽首輪爆出本屆最冷賽果1-2負於沙烏地阿拉伯之後，阿根廷像是被一棒敲醒，整支隊伍的企圖心和凝聚力也更上層樓，頗有劍指冠軍的氣勢。不過，仔細觀察比賽內容，阿根廷其實沒有想像中那麼強勢，主要靠著梅西的個人能力突破，以及被盯防下穿針引線的助攻，隊友把握破門機會的能力並非頂尖，能否進球端看對方防守實力而定，幸好防線沒有太大疏漏，門將馬丁內斯(Emiliano Martínez)傑出的表現也是他們能走到四強的關鍵。

另外一頭，克羅埃西亞基本上以四年前拿下亞軍的班底為主，原本以為垂垂老矣沒法再度上演驚奇，但是堅強的團隊防守還有適時一擊的能力優異，讓這支老經驗的隊伍挺進了四強。連續三場和局證明了克國心理素質之強大，另一方面也說明了他們守優於攻的特色，連續兩場PK大戰的勝利或許給他們無比信心，會讓他們想複製這樣的過程和結局，連兩屆踢進決賽。

阿根廷上一場領先過後被荷蘭壓著踢，主要是身高劣勢明顯，荷蘭靠著高大身材不斷希望以高空戰破門，最後也收到功效，同樣身高有絕對優勢的克羅埃西亞肯定也會複製荷蘭的戰術，如同踢日本一樣，熟悉的兩翼吊中策略再現，進攻上給阿根廷施加壓力。

兩隊過去幾戰的讓分盤口可供觀察，阿根廷連續兩場讓分未過盤，而克羅埃西亞面對傳統強隊巴西和比利時則是受讓過關，本場開出阿根廷讓0.5/1球，也稍降一盤於讓0.5球間遊走，對照比賽內容而言讓的過深，有可能是阿根廷作為投注熱方刻意造熱撐出來的盤口，如果阿根廷能晉級，可能也不會在正規賽分出勝負，建議關注克羅埃西亞受讓0.5球較佳。

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