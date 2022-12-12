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世足運彩／防線與巴西一樣足應付克國進攻 推阿根廷90分鐘零失球
世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞
比賽時間: 12/14 03:00
克羅埃西亞隊在8強賽中倖存下來並晉級4強，他們在面對巴西比賽中遇到相當大的挑戰，他們以低位緊密的防守，並依靠他們的中場三人組，幫助他們保持對比賽的控制。
若克羅埃西亞要再次完成不可能的任務擊敗阿根廷，連續第二次進入世界盃決賽，他們會以最熟悉的方式去做，就是在90分鐘內存活下來，並希望在延長賽中擊敗阿根廷，然後在需要時贏得PK大戰。
直到進入四強前，克羅埃西亞在每90分鐘的進球數 (1.06)、預期進球數 (1.03)、製造射門次數 (15.88) 和射門次數 (9.71)；然而重要的是，阿根廷是一支堅強的防守球隊，在剩下的4支球隊中，他們每90分鐘xG值(0.35，進球可能性預估值)、被製造射門機會(6.75) 和被射門次數(4.12)。
阿根廷防線的素質與巴西一樣，足以應付克羅埃西亞直接進攻，他們將在90分鐘成功將對手得分拒於門外。
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