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世足運彩／摩洛哥傷員加上體力考量難再寫驚奇 推薦法國不讓前進冠軍戰

聯合新聞網／ 文／Shiny
法國前鋒姆巴佩。 法新社
法國前鋒姆巴佩。 法新社

世界盃淘汰賽 法國 VS 摩洛哥

比賽時間: 12/15 03:00

法國從小組賽至今5場比賽，除了對突尼西亞推上替補輪換，其餘4場主力應戰的比賽都是大球，完全證明他們這屆重守輕攻的倒金字打型陣容。他們的比賽通常是大開大合，節奏也比較快，儘管到了四強戰，相信也不例外。法國火力恐怖在於進攻方法相當多元，4-2-3-1的體系中，兩邊路的進攻本來就是招牌，加上他們擁有兩位速度飛快地邊鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé），能打出的戰術效果更是絕佳。而箭頭吉魯（Olivier Giroud）有經驗，狀態也很不錯，上一戰還攻入致勝球，他可當支點，亦可發揮空霸優勢突破僵局。再加上進攻中場有格里茲曼（Antoine Griezmann）坐鎮，穿針引線滲透對手防線不成問題，如此多樣化的攻擊武器，是他們被看好衛冕的原因。此役雖碰上號稱銅牆鐵壁的摩洛哥，相信還是很有機會進球。

摩洛哥本屆扮演大黑馬，先是小組賽氣走比利時，接著淘汰賽連嗑西班牙、葡萄牙雙牙，成為非洲史上首度闖進四強的球隊，震驚整個阿拉伯世界。最大的本錢還是那牢不可破的防守，特別是那強烈的集體防守意識，加上他們的快速反擊，並非是完全的鐵桶陣，而是攻防轉換相當快的反擊，因此也常把對手嚇出一身冷汗。其實若摩洛哥以完整陣容與充分休息應戰，此役應是有機會逼和，再拖入他們做熟悉的PK大戰，可惜目前他們後場傷了兩員大將，淘汰賽又連踢兩場延長，體力負擔相當大，要再寫驚奇恐怕頗有難度。

此役若就雙方紙面實力論，法國本來就佔上風，加上摩洛哥傷員、體力問題等因素，要再創驚奇頗難，但還是會很頑強，能否讓分過盤難料，保險走法國不讓。大小球方面，法國是很會開大分的球隊，摩洛哥是很會開小分的球隊，直接相撞確實難料，但摩洛哥拚到4強，可能會壓力釋放，雖淘汰賽小球居多，但這場反而看有機會開大。

運彩推薦結果：

法國不讓 或 全場2.5球大

正比 2:1、3:1

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