世足運彩／梅西最後一舞的神力 看好阿根廷讓和驚險晉級

世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/14 03:00

阿根廷上一戰領先大半場，卻在比賽終秒前遭到追平，所幸靠著點球大戰強勢表現，複製八年前四強戰擊敗荷蘭的劇本，將尋求終結無冕的荷蘭送回家。綜觀阿根廷本屆表現，雖然已經挺進四強，但其實有著很大問題，鋒線上主力射手馬丁尼茲（Lautaro Martinez）頻頻放槍，被拔先發位置。中場德保羅（Rodrigo De Paul）災難級發揮，每場都踢得像苦戰一樣。防線雖有門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）神救援，但淘汰賽已經連兩場失球。問題這麼多的球隊能進四強？只因為一個原因，他們有梅西（Lionel Messi），而且本屆是救世主一般的存在，加上他們其實真的到8強碰頭荷蘭，才真的算是比較有考驗的對手。本戰還有個利空消息，主力邊衛阿庫尼亞 （Marcos Acuna）因累計黃牌，這場不能登場，還好主力邊鋒迪馬里亞（Angel Di Maria）傷勢復原良好，有望回歸戰線。整體來說此役要多看好阿根廷還是很難，但有著梅西的球隊，基本上就是有無限的可能，整個戰局的走向，仍需看他的發揮。

上屆亞軍克羅埃西亞，前一戰粉碎了森巴軍團奪冠美夢，在延長賽尾聲扳平戰局，並透過PK大戰帶走勝利，展現出他們堅韌的民族性。其實格子軍團球風一向剽悍，這是他們不畏懼南美華麗球風的原因。在本屆他們進攻火力不足的情況下，更著重防守，像上一戰全場僅有一次射正而已，但就進球了。本戰應該也是相同的作戰策略如法炮製，先求守住平局，能靠快速反擊或莫德里奇（Luka Modric）的個人能力進球算賺到，只要能進延長賽，就算是落入他們的圈套，畢竟他們確實是這兩屆世界盃最會踢點球大戰的球隊。

此役其實就雙方戰力來說差距不大，阿根廷有球員停賽的困擾，加上實力一直以來有被過譽的情況，但有著前一場最後被逼平的經驗，加上梅西若能維持高檔表現，在他們求勝心較強的情況下，只要克羅埃西亞不留神，藍白軍團能帶走勝利的機會還是高一些，但過盤相對困難，預計勝負在一球之內，可搏讓和，保守可選擇不讓。

運彩推薦結果：

阿根廷讓和

正比 2:1、1:0

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