快訊

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

世足運彩／裁判尺度很關鍵 推第一檔次阿根廷對決克羅埃西亞大分

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
阿根廷迎接對決克羅埃西亞比賽。 路透社
阿根廷迎接對決克羅埃西亞比賽。 路透社

世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/14 03:00

克羅埃西亞無疑地會去限制阿根廷梅西的影響力與發揮，他們當然有4年前3：0贏阿根廷的經驗，但是這場比賽的執法裁判尺度應該是最重要的關鍵。克羅埃西亞的優勢在高空，如果硬要在地面去跟阿根廷爭搶，過多的犯規動作會讓克羅埃西亞陷入險境，攻勢與節奏也會打亂掉。

從世界盃抽籤分4個檔次抽籤以來，最後冠軍都是第一檔次拿下，現在4強4隊當中，只剩下一半也就是阿根廷跟阿國這兩隊在第一檔次，阿根廷上一屆被克羅埃西亞斬斷前進的路，這一屆阿根廷的準備以及實力更能復仇。

運彩推薦：

阿根廷不讓分、2.5球大

世足運彩 卡達世足 wcup61

相關新聞

世足運彩／裁判尺度很關鍵 推第一檔次阿根廷對決克羅埃西亞大分

世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/14 03:00 克羅埃西亞無疑地會去限制阿根廷梅西的影響力與發揮，他們當然有4年前3：0贏阿根廷的經驗，但是這場比賽的執法裁

世足運彩／對抗克羅埃西亞梅西扮關鍵人物 推阿根廷不讓分獨贏

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/14 03:00 阿根廷在八強賽上，與荷蘭一路纏鬥至12碼大戰方勝出，兩隊比賽衝突不斷，合計被判罰16張黃牌

世足運彩／英法攻守旗鼓相當 主推英格蘭+1受讓次推大分和局

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃淘汰賽 英格蘭 VS 法國 比賽時間: 12/11 03:00 八強第四場，英格蘭在前四戰比賽上，平均發動122.0次進攻，59.2次危險進攻，創造6.3顆角球

世足運彩／進第一球後將觸發雙方進攻神經 英法踢2.5大分不難

【文/足彩神釣手】 世界盃淘汰賽 英格蘭 VS 法國 比賽時間: 12/11 03:00 八強前兩場真的是驚天地泣鬼神，巴西被和局王克羅埃西亞逼到PK大戰落敗，而阿根廷手握2:0領先卻被荷

世足運彩／葡萄牙恐被摩洛哥鐵桶陣拖慢 看好小分絕對有利

【文/Ks運彩分析師】 世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 葡萄牙 比賽時間: 12/10 23:00 葡萄牙上一場踢爆瑞士，展現出強大的進攻火力，但本場即將面對鐵桶陣，還能否維持這樣的進攻表現？實

世足運彩／「摩」教死守戰略 推葡萄牙、摩洛哥之戰2.5球小

世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 葡萄牙 比賽時間: 12/10 23:00 本屆世界盃黑馬摩洛哥，靠著完全的防守把西班牙逼到延長賽，硬是在PK大戰淘汰了西班牙，黑馬傳奇繼續上映中。現在摩洛哥要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。