世足運彩／裁判尺度很關鍵 推第一檔次阿根廷對決克羅埃西亞大分

世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/14 03:00

克羅埃西亞無疑地會去限制阿根廷梅西的影響力與發揮，他們當然有4年前3：0贏阿根廷的經驗，但是這場比賽的執法裁判尺度應該是最重要的關鍵。克羅埃西亞的優勢在高空，如果硬要在地面去跟阿根廷爭搶，過多的犯規動作會讓克羅埃西亞陷入險境，攻勢與節奏也會打亂掉。

從世界盃抽籤分4個檔次抽籤以來，最後冠軍都是第一檔次拿下，現在4強4隊當中，只剩下一半也就是阿根廷跟阿國這兩隊在第一檔次，阿根廷上一屆被克羅埃西亞斬斷前進的路，這一屆阿根廷的準備以及實力更能復仇。

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阿根廷不讓分、2.5球大

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