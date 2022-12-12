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世足運彩／對抗克羅埃西亞梅西扮關鍵人物 推阿根廷不讓分獨贏

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
阿根廷梅西於四強賽對抗克羅埃西亞將扮演關鍵人物。 新華社
阿根廷梅西於四強賽對抗克羅埃西亞將扮演關鍵人物。 新華社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/14 03:00

阿根廷在八強賽上，與荷蘭一路纏鬥至12碼大戰方勝出，兩隊比賽衝突不斷，合計被判罰16張黃牌，阿根廷此戰發動131次進攻，36次危險進攻，控球率48%，6次射正，上半35分莫利納(Nahuel Molina)接獲梅西(Lionel Andrés Messi)助攻，為阿根廷率先破門，上半快結束前，兩方都對裁判判決不滿，各吃兩張黃牌，下半73分，i27. 4 '單刀破門，比數2：0領先，但在最後荷蘭追平，雙方延長賽不分勝敗，最後在12碼阿根廷以4：3擊敗荷蘭，阿根廷在前五戰累積平均進攻次數127.5，危險進攻36.4，角球次數7.2，平均傳球588.3次，傳球成功率83.1%，總體平均控球率5成7，成功搶斷次數11.7，阻截7.2次，阿根廷截至八強完共攻入8球，以梅西四入球最高，防守上搶斷次數以阿庫尼亞(Marcos Javier Acuña)場均2.0最高，德保羅(Rodrigo De Paul)場均1.4次攔截，準決賽蒙提爾(Gonzalo Ariel Montiel)與阿庫尼亞因累積2黃牌將被禁賽，隊上還有6人有一黃牌在身。

克羅埃西亞8強在12碼大戰4：2擊敗冠軍熱門巴西隊，此戰克羅埃西亞遭受巴西鋒線的狂轟猛炸，但多能巧妙地化解攻勢，整場只有9次射門，1次射正，得兩次角球與27次自由球，防守上搶斷28次，阻截9次，得兩黃卡，這場到延長賽才由巴西內馬爾打破僵局，但117分時，佩特科維奇(Bruno Petković)靠者對方防守失誤追平比數，克羅埃西亞前五戰平均是發動116.8次進攻，場均51.2次危險進攻，場均能創造出4.2顆角球，得到平均16.2次自由球，五場平均傳球數為627.2次，傳球成功率均值為87.2%，防守方面，成攻搶斷次數19.5，阻截次數場均10.1，球員表現方面克拉馬里奇(Andrej Kramarić)進2球最高，布羅佐維奇(Marcelo Brozović)場均高達83.8次成功傳球，是克國傳導核心，佩里希奇(Ivan Perišić)和奧斯克(Mislav Oršić)有2次助攻傳球，索沙(Borna Sosa)和埃里克(Martin Erlić)都有場均3.0次搶斷的防守表現，加亞迪奧爾(Joško Gvardiol)場均也有6.4解圍貢獻，克羅埃西亞有六名球員身上有一張黃牌，無人下戰禁賽。

克羅埃西亞憑者明星中場莫德里奇(Luka Modrić)與布羅佐維奇腳下巧妙的傳控，將比賽節奏控制，索沙與埃里克的精彩防守，使克羅埃西亞對球的控制權不輸太多，可以說是五五波，國際盤口開出阿根廷讓半球（-0.5）歐洲競彩指數1.80，大小盤2，在後市讓球盤維持半球，歐指升1.81，亞盤一直維持低水，開盤方式比較信任阿根廷，但上戰巴西開一球/球半，仍被克國逼入和局，梅西進球狀態很好，並且也有2次傳球助攻成功，德保羅與歐塔門迪(Nicolás Otamendi)也有場均79.4成功傳球，也不輸克國中場組和的傳控能力，阿根廷也必須積極強攻，被拖入12碼也是沒十足把握，我認為此戰就只缺一名Keyman，他只可能是梅西！

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運彩盤：阿根廷獨贏 ，2.5小

國際盤：2小，阿根廷讓半球

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