世足運彩／英法攻守旗鼓相當 主推英格蘭+1受讓次推大分和局

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 英格蘭 VS 法國

比賽時間: 12/11 03:00

八強第四場，英格蘭在前四戰比賽上，平均發動122.0次進攻，59.2次危險進攻，創造6.3顆角球，得到14.5次自由球；在傳導方面，平均傳球數為653.3次，成功率86.3%；防守方面，成攻搶斷10.1次，阻截7.6次。

球員表現方面Marcus Rashford與Bukayo Saka已貢獻3顆入球，David Coady，Jack Peter Grealish，Harry Edward Kane，Jordan Brian Henderson，Jude Victor William Bellingham和Raheem Shaquille Sterling都各1顆入球，進攻點廣擴，Harry Edward Kane3次助攻，David Coady2次助攻，其他還有五人各一助攻，Jude Victor William Bellingham有場均2.5搶斷防守貢獻，Jacob Harry Maguire場均3.5次解圍，目前還是只有Jordan Brian Henderson身上有一張黃牌。

法國在前四場平均發動129.8次進攻，58.6次危險進攻，創造出7.3顆角球，得到14.6次自由球；在傳導方面，平均傳球數為622.6次，成功率85.6%；防守方面，成攻搶斷次數19.6，阻截次數場均12.4。

球員表現方面Kylian Mbappé貢獻5顆入球，Olivier Jonathan Giroud 3顆入球，Adrien Rabiot1顆入球，François Hernández，Ousmane Dembélé和Kylian Mbappé兩次助攻，Antoine Griezmann，Adrien Rabiot與Marcus Thuram三人各有一次助攻表現，Ibrahima Konaté場均4.3次搶斷與2.7場均解圍是防守上一大功臣，目前Kenzo Guendouzi Olié和Aurélien Tchouamé身上有一張黃牌。

英格蘭與法國，這對歷史上的怨家對頭，終於有機會在世界盃上見面，這可能是八強最值得關注的一戰，兩隊攻防數據都極強，法國是衛冕軍，自然期待度高些，國際盤口開出法國讓平半球（-0/0.5）歐洲競彩指數2.35，大小盤2.25，在後市讓球盤維持平半，歐指升2.44，亞盤來到高水，但其實這成就開盤方式而言，莊家便沒有特別看好哪一方，後市數值對法國較不利，英格蘭進攻點較多，開出三場大比分，法國Kylian Mbappé5顆入球，已經問鼎本屆金靴獎當中，而法國同樣也是開出三場大比分，我認為此戰在正規時間大比分和局是很有可能的；

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤推薦：英格蘭+1 ，2.5大

國際盤推薦：2.25大，英格蘭+0/0.5

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》

商品推薦