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世足運彩／進第一球後將觸發雙方進攻神經 英法踢2.5大分不難
【文/足彩神釣手】
世界盃淘汰賽 英格蘭 VS 法國
比賽時間: 12/11 03:00
八強前兩場真的是驚天地泣鬼神，巴西被和局王克羅埃西亞逼到PK大戰落敗，而阿根廷手握2:0領先卻被荷蘭連進2球逼平，最後才在PK大戰勝出。前兩場強隊讓分隊伍都沒能過關，看來八強受讓方是有力一些，代表莊家準備大收割一波了，不可不慎。
英法大戰絕對是八強最受矚目之戰，也是實力最平均的一場，賽果自然最難預測。以近況來看，英格蘭和法國都在16強穿盤大勝對手，兩隊進攻能力沒有問題，但相比之下英格蘭的防守穩定性高出法國許多，扣除掉第一場對上伊朗失兩球，英格蘭已經連續三場沒有失球，而法國則是場場都有掉球，連突尼西亞、丹麥這些表現普通的球隊都能進球，後防是一大隱憂。
反觀英格蘭是目前進球數最多的球隊，而且多點開花，拉什福德(Marcus Rashford)、薩卡(Bukayo Saka)各進三球，凱恩(Harry Kane)、福登(Phil Foden)和貝林漢姆(Jude Bellingham)也有進球，完全一改過去三獅軍團主守輕攻的風格，在巴西和法國成為奪冠大熱門時，英格蘭似乎默默鴨子划水蓄積能量打算再次驚豔全世界。
本場大小分盤口開出2/2.5球，後續大分水位稍降，看好在出現一顆入球之後，會觸發雙方的進攻神經，激發雙方鋒線的潛力，建議關注高入球數較佳。
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運彩盤：2.5球大分
國際盤：2/2.5大分
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