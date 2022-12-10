世足運彩／葡萄牙恐被摩洛哥鐵桶陣拖慢 看好小分絕對有利

【文/Ks運彩分析師】

世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 葡萄牙

比賽時間: 12/10 23:00

葡萄牙上一場踢爆瑞士，展現出強大的進攻火力，但本場即將面對鐵桶陣，還能否維持這樣的進攻表現？實在令人存疑，而上一場沒先發的C羅，預計本場應該也還是後面才會登場。

摩洛哥上一場打得真的太棒了，鐵桶陣讓西班牙直接寸步難行，逼入點球大戰，最終在連續擋下三顆球的情況下收下勝利，本場勢必會延續這樣的戰術，找尋贏球的機會。

兩隊狀況都相當不錯，但摩洛哥會把節奏拖到一個無底深淵，導致整場節奏都會緩下來，塞滿禁區的情況下，也會讓葡萄牙非常麻煩，對於小分來說相當有利，故KS推薦小分過盤。

Ks推薦：

運彩盤：2.5球小分

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