聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足運彩／葡萄牙恐被摩洛哥鐵桶陣拖慢 看好小分絕對有利
【文/Ks運彩分析師】
世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 葡萄牙
比賽時間: 12/10 23:00
葡萄牙上一場踢爆瑞士，展現出強大的進攻火力，但本場即將面對鐵桶陣，還能否維持這樣的進攻表現？實在令人存疑，而上一場沒先發的C羅，預計本場應該也還是後面才會登場。
摩洛哥上一場打得真的太棒了，鐵桶陣讓西班牙直接寸步難行，逼入點球大戰，最終在連續擋下三顆球的情況下收下勝利，本場勢必會延續這樣的戰術，找尋贏球的機會。
兩隊狀況都相當不錯，但摩洛哥會把節奏拖到一個無底深淵，導致整場節奏都會緩下來，塞滿禁區的情況下，也會讓葡萄牙非常麻煩，對於小分來說相當有利，故KS推薦小分過盤。
Ks推薦：
運彩盤：2.5球小分
想看更多賽事精闢分析，歡迎FB搜尋『Ks運彩分析師』:
更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)
《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言