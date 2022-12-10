世足運彩／「摩」教死守戰略 推葡萄牙、摩洛哥之戰2.5球小

聯合新聞網／ 文／鬍子哥
摩洛哥備戰。 路透社
摩洛哥備戰。 路透社

世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 葡萄牙

比賽時間: 12/10 23:00

本屆世界盃黑馬摩洛哥，靠著完全的防守把西班牙逼到延長賽，硬是在PK大戰淘汰了西班牙，黑馬傳奇繼續上映中。現在摩洛哥要用同樣策略來面對葡萄牙。

葡萄牙總教練把C羅放在板凳席沒先發，葡萄牙變得速度與技巧都一流的球隊，摩洛哥的完全模式到底能不能繼續奏效？

至少可以確定的是，摩洛哥在上半場10人在後場的陣勢不會改變，磨葡萄牙的耐性，上半場應該很難有進球。而全場的2.5球小分是不錯的選擇、上半場應該底多盡1球甚至0球的態勢，可以從這模式去找合理又有賠率的盤去投注。

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