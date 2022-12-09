世足運彩／風林火山！英格蘭無懼壯闊法蘭西 推薦和局
世界盃淘汰賽 英格蘭 VS 法國
比賽時間: 12/11 03:00
法國能否連兩屆奪冠？姆巴佩能否穿上金靴？話題性與實力兼具的衛冕軍與英格蘭狹路相逢，應該是本屆賽事開踢迄今最具份量的熱戰。不必為誰基本盤占優勢傷腦筋，無論是運彩賠率或國際盤盤口，都明示壯闊法蘭西居於上風。
但也毋須忌憚「衛冕」二字過甚，世界盃有人衛冕成功，已是整整一甲子前的事；本世紀5屆賽事，有4隻衛冕軍死在小組賽。反倒是英格蘭，4戰總和比數12：2，對伊朗那兩顆失球還須打上星號；至少在我看來，最具武田信玄「疾如風；徐如林；侵掠如火；不動如山」的格調。本戰若正規時間誰都奈何誰不得，允稱合宜。
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