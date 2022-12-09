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世足運彩／壓荷蘭抉擇難？還是別管阿根廷就賭兩隊沒輸贏
世界盃淘汰賽 荷蘭 VS 阿根廷
比賽時間: 12/10 03:00
2014年世界盃四強賽，兩隊加時血戰皆未能破門，最終4：2，阿根廷PK勝出。這應該是荷蘭教頭范加爾2012年回鍋後，最椎心刺骨的一場敗仗；故至今猶念茲在茲，矢言復仇。然而，全球評論大都認為阿根廷既已回穩，在居多數的現場球迷加油聲中，勝算理應較高。
阿根廷現場氣氛場場猶如主場，不必理他！要是荷蘭球員還能分心管場邊觀眾在鬼叫什麼，就別玩了。重點是，純論過去幾場表現，真心看不出荷蘭攻守兩端哪裡不及阿根廷。就算真要嗆梅西怎樣，荷蘭雙箭頭破壞力也不遑多讓。講句沒輸贏的……就賭正規時間內沒輸贏吧。
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