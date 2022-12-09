世足運彩／葡萄牙難過摩洛哥十指大關 推薦小分比勝負盤佳

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 葡萄牙

比賽時間: 12/10 23:00

八強第三場，擊敗西班牙晉級的「北非輕騎兵」摩洛哥來迎戰「五盾軍團」葡萄牙。摩洛哥在前四戰，平均發動75.3次進攻，30.3次危險進攻，創造1顆角球，得到14.3次自由球；在傳導方面，平均傳球數為336.6次，成功率均值為78.3%；防守方面，成攻搶斷23.5次，阻截10.6次6。

球員表現方面，Youssef En-Nesyri，Hakim Ziyech，Romain Saiss和Zakaria Aboukhlal皆貢獻1顆，Hakim Ziyech，Abdelhamid Sabiri，Achraf Hakimi各有一次助攻，Sofyan Amrabat，Abdelhamid Sabiri兩個人身上都各有一張黃牌。

葡萄牙前四場，平均發動119.3次進攻，58.3次危險進攻，創造6.2顆角球，得到14.3次自由球；在傳導方面，平均傳球數609.6次，成功率87.3%；防守方面，成攻搶斷10.6次，阻截5.4次。

球員表現方面Gonçalo Matias Ramos貢獻3入球Bruno Fernandes與Rafael Leão已貢獻2顆入球，Ricardo Horta，João Félix Sequeira與Cristiano Ronaldo，Képler Laveran Lima Ferreira（pepe），Raphaël Guerreiro 5個人各一入球，進攻選擇點很多，Bruno Fernandes有三次助攻，Raphaël Guerreiro也有兩次助攻，Diogo Dalot Teixeira有場均3.5次搶斷防守表現。目前Bruno Fernandes，Rúben Dias，João Félix Sequeira，Vítor Machado Ferreira，Nuno Mendes五個人身上有一張黃牌。

摩洛哥十六強在正規及延長逼和西班牙，且讓西班牙只有一次射正，除了一球烏龍，目前還沒讓對手越雷池一步，門將在PK戰的表現更是精彩！但摩洛哥要光靠團隊聯防走到最後，是非常具有挑戰的事情。反觀葡萄牙16強讓C羅坐板凳收到很好的效果，8強很可能還是會如此安排。

國際盤口開出葡萄牙讓半一球（-0.5/1），歐洲競彩指數1.68，大小盤2.25，在後市讓球盤維持半一，歐指降1.66，亞盤來到中水。兩隊上次國際戰交手是2018年世界盃，葡1：0擊敗摩洛哥，當時還是Cristiano Ronaldo黃金時期，Bruno Fernandes則還未成熟就那麼難打。雖然上戰葡萄牙大敗瑞士，但對手並非完全防守陣容，所以對上團隊聯防更出眾的摩洛哥，也會有場硬戰，可能像上屆一樣是一球決勝負，且進球不會太多，主推2.5球小分會比勝負盤更好。

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運彩盤推薦：2.5小分

國際盤推薦：2.5小分

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