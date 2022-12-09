世足運彩／雙方戰力有差距 看好巴西贏克羅埃西亞但讓分和

世界盃淘汰賽 巴西 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/09 23:00

16強戰8支晉級8強的隊伍中，有7支是小組第一的球隊，僅有克羅埃西亞是小組第二挺進八強，當然這也跟E、F戰況混亂有關，但可以看出格子軍團算是斑馬型態的球隊，對強隊不一定會輸，對比自己弱的球隊，也不一定踢得輕鬆。小組賽走來，他們正規賽的成績是1勝3和，防守是他們的重點，鋒線在黃金一代年華已過後，多數只能靠莫德里奇（Luka Modric）、帕薩利奇（Mario Pasalic）來創造機會，其他箭頭球員把握性差，浪費了很多機會。先求穩守，把對方逼進自己擅長的PK大戰，依舊會是他們此戰的作戰主軸。

巴西小組賽輕鬆寫意取得二連勝，提前鎖定晉級門票，雖最後一戰在大幅輪換下敗給喀麥隆，但整體戰力仍舊強大。16強戰主將內馬爾（Neymar）歸隊，公視直接提升一個檔次，上半場團隊就進了4球，痛電了一番南韓隊，也宣示了本屆衝擊金盃的決心。攻擊將是森巴軍團前進的最大本錢，但防守上不免還是需當心老化的問題，雖然克羅埃西亞進攻不強，但還是有掉球可能，因此整場賽是較有機會定調在都有入球的大分比賽。

此戰算是8強戰中，雙方戰力較有差距的一戰，小組賽雖然很多爆冷，進入淘汰賽通常會校正回歸，因此此役還是較看好巴西勝出，但勝負可能在一球內，首推讓和。另外，大球會是更穩健合理的選擇。

運彩推薦結果：

巴西讓和 或 全場2.5球大

正比 1：2、2：3

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