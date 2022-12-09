世足運彩／克國難故技重施逼森巴軍團踢PK 看好巴西不讓分勝

【文/足彩神釣手】

世界盃淘汰賽 克羅埃西亞 VS 巴西

比賽時間: 12/09 23:00

巴西做為本屆世界盃最被看好能夠奪冠的隊伍，晉級之路的確強勢，除了小組賽無關痛癢的最後一輪0:1輸給喀麥隆，其餘都是直接贏下比賽徜徉而去，16強受傷的內馬爾（Neymar）回歸更是加足火力，上半場便踢穿南韓大門，下半場踢著養生足球，以逸待勞等待八強賽事。

另一邊，克羅埃西亞在16強遇到日本的頑強考驗，上半場結束前率先失球，雖然在下半場靠著頭球破門扳平，但再也沒機會取得領先的局面，最後靠著點球大戰過關。克羅埃西亞上屆世足便在16強和8強靠著點球大戰氣走丹麥及俄羅斯，這批經驗老道的球員最擅長逼到最終階段再依賴穩定性壓倒對手，不過面對實力一等一的巴西，恐怕沒辦法再故技重施。

或許人們對巴西的印象是進攻凌厲，但本屆他們和英格蘭並列失球數第二少的隊伍，防守無比堅韌，相較之下克羅埃西亞的進攻乏善可陳，上一場面對日本只能靠兩翼吊中戰術故技重施，想靠著高空優勢獲得入球，如今面對運動戰實力驚人的巴西，想必很難突破巴西的防守，後防能否跟上巴西的速度，都不太樂觀。

讓分盤口從巴西讓1/1.5球，後續維持住相同的盤口，沒有異常的變動下，不看好克羅埃西亞能夠繼續上演奇蹟，建議關注巴西讓1/1.5球較佳。

足彩神釣手推薦：

運彩盤：巴西 不讓分勝

國際盤：巴西-1/1.5

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》

商品推薦