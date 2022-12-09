世足運彩／克國與巴西火力均佳 看好對攻大戰破2.5大分

【文/Ks運彩分析師】

世界盃淘汰賽 克羅埃西亞 VS 巴西

比賽時間: 12/09 23:00

巴西今年整體陣容相當出色，也是今年奪冠大熱門，不意外地打到最後八強，也是人人都不想面對的球隊，本場面對格子軍，進攻會是最大的武器，勢必會用進攻給予威脅。

克羅埃西亞今年的表現沒有上一屆那麼搶眼，但淘汰賽首戰關鍵下半場追平比數的進球，也是想證明他們也有不錯的火力，本場面對巴西強力的進攻，勢必也得要有所回應才行。

兩隊狀況由巴西更為出色，但兩隊進攻火力都在上一輪有所展現，本場要淪為防守大戰的機率不高，對於大分來說更為有利，故KS推薦大分過盤。

Ks推薦：

運彩盤：2.5球大分

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