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世足運彩／克國休息天數不足 推交手沒輸過的巴西至少贏2球
世界盃淘汰賽 巴西 VS 克羅埃西亞
比賽時間: 12/09 23:00
克羅埃西亞在16強賽遭遇日軍頑強抵抗，歷經延長賽與點球大戰後挺進，又要在8強賽第一場面對巴西，體力上已經堪虞，這場變成要在巴西兩翼突圍攻勢下力保不失，挨轟恐難免。
巴西在兩隊歷來4度交手拿到3勝1和，前鋒有內馬爾回歸後還能進球，後防關門又是有默契的漂亮。巴西兩翼策動的陣形踢法剛好是克羅埃西亞的剋星，森巴狂舞的場面應該是這4場8強賽比較大差距的一場。
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