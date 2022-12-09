世足運彩／阿根廷正規時間難勝 看好荷蘭有望反殺與受讓優勢

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 荷蘭 VS 阿根廷

比賽時間: 12/09 23:00

八強第二場，擊敗美國晉級的「橘子軍團」荷蘭來迎戰「潘帕斯雄鷹」阿根廷。荷蘭十六強3：1輕取美國，前四戰平均發動104.3次進攻，51.2次危險進攻，創造4.4顆角球，得到13.1次自由球；在傳導方面，平均傳球數為579.4次，成功率均值為84.2%；防守方面，成攻搶斷13.3次，阻截6.4次。

球員表現方面，Cody Mathès Gakpo已貢獻3顆入球，Memphis Depay，Denzel Justus Morris Dumfries，Daley Blind，Frenkie de Jong，Davy Klaassen，5個人各有一入球，進攻選擇點很多，Denzel Justus Morris Dumfries與Davy Klaassen有二次助攻，Daley Blind，Frenkie de Jong兩人各一助攻，團隊助攻次數是八強最多的。Jurriën David Norman Timber與Frenkie de Jong有場均3.0次搶斷與Virgil van Dijk場均4.2次解圍的防守貢獻，隊上Teun Koopmeiners，Matthijs de Ligt，Nathan Aké和Frenkie de Jong四個人球員有一黃牌在身。

阿根廷於十六強戰，正規時間2：1力克澳大利亞晉級，四戰平均發動122.8次進攻，60.4次危險進攻，創造7.2顆角球，得到13.3次自由球；在傳導方面，平均傳球數為667.2次，成功率均值為85.3%；防守方面，成攻搶斷14.6次，阻截7.4次數。

球員表現方面，Lionel Andrés Messi貢獻3入球，Julián Álvarez有2次入球，Alexis Mac AllisterIvan 與Enzo Fernández各一次進球，Nicolás Otamendi，Lionel Andrés Messi，Ángel Fabián Di María各一助攻，陣上Alexis Mac AllisterIvan場均2.0搶斷最佳，Nicolás Otamendi也有場均3.8次解圍的防守，目前Marcos Acuna與Gonzalo Montiel身上各有一張黃牌。

荷蘭在小飛俠羅本為主三本柱時代過去後，2018沒有進入決勝圏，再前兩屆分別是得到亞軍與季軍，Frenkie de Jong，Cody Mathès Gakpo，Davy Klaassen三人為本屆重要核心，荷蘭在防守上也十分強力，四戰下來只失2球，並且無吞敗戰，國際盤口開出阿根廷讓半球（-0.5），歐洲競彩指數2.08，大小盤2，在後市讓球盤降平半（-0/0.5），歐指升2.19，亞盤來到中水。

兩隊上次國際戰交手是2014年世界盃，以0：0做和，PK大戰才由阿根廷勝出。荷蘭進攻點比阿根廷表現較出色，若Messi被重防，其他球員能否站出便是關鍵，阿根廷這戰除了主力黃牌少外，攻守數據並沒吃香，我認為正規時間無法決勝，亦或荷蘭反殺。

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