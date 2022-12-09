世足運彩／克羅埃西亞已是遲暮時分 推薦換血的巴西讓分過關

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 巴西 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/09 23:00

八強第一場，由擊敗韓國晉級的森巴軍團巴西來迎戰險勝日本的格子軍團克羅埃西亞。巴西16強以4：1擊潰韓國，前四戰平均發動118.3次進攻，場均55.2次危險進攻，創造4.8顆角球，14.6次自由球；在傳導方面，三場平均傳球數為589.4次，成功率為87.2%；防守方面，成攻搶斷11.5次數，阻截7.2次。

球員表現方面，Richarlison de Andrade已貢獻3顆入球，Carlos Henrique Casimiro，Lucas Paquetá，Vinicius Junior跟Neymar da Silva Santos，4個人各一入球，進攻選擇點多，Vinicius Junior有二次助攻，Neymar da Silva Santos，Thiago Emiliano，Rodrygo Silva de Goes三人各一助攻，Alex Sandro Lobo Silva有場均4.0次搶斷的防守貢獻，隊上Éder Gabriel Militão，Bruno Guimarães，Frederico Rodrigues三人有一黃在身。

克羅埃西亞於十六強戰，正規時間及延長賽與日本戰成1：1，靠著十二碼大戰以3：1擊敗日本，四戰平均發動110.8次進攻，50.2次危險進攻，創造5.2顆角球，得到12.1次自由球；在傳導方面，平均傳球數為547.2次，成功率均值為83.3%；防守方面，成攻搶斷次數16.5，阻截次數場均10.4。

球員表現方面Andrej Kramarić貢獻兩入球，Lovro Majer，Ivan Perišić跟Marko Livaja都入了一球，Ivan Perišić兩次助攻，其他有三人各一助攻，陣上有四人平均搶斷落在2.6上下，Mateo Kovačić，Borna Barišić，Dejan Lovren與Luka Modrić四個人身上都各有一張黃牌。。

克羅埃西亞特別喜歡把比賽拖入和局，節奏沉穩，並且有上屆亞軍經驗的克羅埃西亞大軍的防守，會是巴西鋒線極大的考驗，雖然巴西在16強大敗韓國，但其實際實力差距，我們很難認為是巴西的進攻真的沒有任何問題，國際盤口開出巴西讓一球球半（-1/1.5），歐洲競彩指數1.39，大小盤2.5，在後市讓球盤不變，歐指降1.35，亞盤來到低水，兩隊過往的交手都是巴西贏多，兩隊在2014世界盃遇過，當時巴西3：1擊敗他們，2018國際友誼賽又以2：0擊退克羅埃西亞，巴西在經過2014年的恥辱性慘敗，已經成功換血年輕一代，克羅埃西亞的老人們將迎來他們的終幕。

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運彩盤推薦：巴西-1、2.5球大分

國際盤推薦：巴西讓1.5

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