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世足運彩／摩洛哥防線滴水不漏 戰葡萄牙推薦受讓小球

聯合新聞網／ 文／Shiny
葡萄牙上一場取得大勝。 新華社
葡萄牙上一場取得大勝。 新華社

世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 葡萄牙

摩洛哥防線滴水不漏 戰葡萄牙推薦受讓小球

作為本屆黑馬，摩洛哥連續過關絕非偶然，深知自己在技術上可能不如人，但卻能在戰略與布陣上彌補，特別是強烈的全員防守意識，讓他們的防線成為銅牆鐵壁，比利時、西班牙都打不穿，小組賽至今4場比賽僅失1球，而且那球還是烏龍球，防守之功力可見一班。人們常說大賽靠防守，他們除了防守好，其實也並非完全沒有進攻能力，快速反擊其實打出好幾波有威脅的，只是最終運氣不佳，沒有成為入球，不過以他們這屆強勢表現看來，要再下一城也不無可能。

後C羅時代的葡萄牙，本屆不是冠軍最大熱門，一路走來卻相當平穩，擊退南美強權烏拉圭以小組首名進入淘汰賽，再靠強大的團隊戰力6：1擊退瑞士，取得8強門票，C羅替補出發且沒有入球，場邊神情顯得有些尷尬。以前的葡萄牙是C羅與他的快樂夥伴們，現在的葡萄牙已成為具有團隊戰力的球隊，加上C羅。要說是好是壞其實有點難說，但可以肯定的是這支葡萄牙隊是成熟穩健的，特別在中場有雙「B」坐鎮下，控制力與創作力可以說是相當強大。

本屆賽事最會防守的強隊，強碰16強狂轟6球隊球隊，這樣矛與盾的對決確實很有看頭，節奏應該不會太慢，但不代表進球數會多，看好摩洛哥正規時間不敗，大小球則略看小球方向，會有不少攻勢，但進球不容易。

運彩推薦結果

摩洛哥受讓 或 全場2.5球小

正比 1：1、1：0

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