世足運彩／英法大戰有望對轟 法國更勝一籌推不讓

世界盃淘汰賽 英格蘭VS法國

比賽時間: 12/11 03:00

英格蘭16強戰3：0輕取塞內加爾，本屆世界盃至今4戰共攻入12球，展現強大的火力，且僅失2球，防守端也算穩固，頗有問鼎金盃的氣勢。不過值得注意的是對上的球隊攻擊都不算太強，數據參考價值有限，但可以肯定的是這支英格蘭絕對是十分具有競爭力的，主要需擔心的是兩路被法國的鋒線打爆，單論進攻，他們要攻破本屆法國的後防不是太難。

相較於上屆的冠軍陣容，本屆的法國中場雖受傷兵所困，但鋒線的成熟度與默契更佳完整，整體來說算是攻優於守的戰力。儘管小組賽最後一戰因輪換吞敗，凸顯這次陣容先發與替補有著差距，但此役必定精銳盡出，攻擊火力是他們最大的錢，英格蘭的兩個中衛以身材優勢為主，遇到法國的速度型打法，肯定會受到不小的考驗。

兩支歐陸傳統強權的對決，算是8強4場比賽中，戰力最勢均力敵的。兩隊雖然防守都算穩健，但強大的進攻火力才是特色。雖提前交手，上演爭冠等級強度對決，但相信也不可能保守到哪裡去，沒有一隊想進入延長或PK，一定都對自己有信心，想在正規時間內取勝。短期賽，具有決定性的主力很重要，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）上一戰用他的表現證明了自己的大賽體質，以5粒進球暫時坐上金靴獎榜首，所以在雙方戰力差不多情況下，較看好法國能不讓勝出，讓勝偏難大膽再搏。雙方打法不會客氣，對轟的大球戲碼可期。

運彩推薦結果

法國不讓勝 或 全場2.5球大

正比 2：1、3：1

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