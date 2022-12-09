世足運彩／阿根廷過譽藏不穩因子 看好對攻大戰荷蘭受讓

世界盃淘汰賽 荷蘭 VS 阿根廷

比賽時間: 12/10 03:00

橙衣軍團16強戰以3：1擊退美國，防線上依舊穩固，更重要的是邊路甦醒，右路的鄧弗里斯（Denzel Dumfries）拿出該有的身手，繳出2助攻1進球的亮眼成績單，左路的老將布林德（Daley Blind）也充分展現價值，有1助攻1進球的表現。在范加爾（Louis van Gaal）3-5-2體系中，兩路進攻是重要主旋律，兩將進入狀態，對荷蘭來說是一大利多。另外，頭號射手德佩（Memphis Depay）在16強戰也有入球，傷癒後已逐漸進入狀態，對鋒線是不小的加分。這屆荷蘭雖然陣容不是歷年最強，踢法也不若過往華麗，但卻是穩健的，狀態來說也是逐漸在往好的方向前進，90分鐘內要被擊敗不容易。

阿根廷16強戰在主力邊鋒迪馬里亞（Angel Di Maria）缺陣下，以2：1力克澳洲拿下晉級門票，但整體進攻的火力確實有差，天使此役能否歸隊，對潘帕斯雄鷹來說頗為重要。阿根廷本屆走來跌跌撞撞，首戰暴冷落敗，雖然二連賽取得16強門票，但對澳洲也沒發揮宰制力，贏得算是驚險。馬丁尼茲（Lautaro Martinez）的門前一再放槍、梅西（Lionel Messi）的老化、以及中場主力德保羅（Rodrigo De Paul）荒腔走板的表現，都是關鍵的原因，這次對壘荷蘭算是相當大的考驗，雖然被盤口看好，但其實要贏有難度。

兩隊上次交手是2014年四強戰，當時戰平進入PK，由阿根廷最終帶走勝利，但8年後的時空背景不同，阿根廷後防已不若當時穩健，遇上主打防守反擊的荷蘭，應該還是會呈現偏快的節奏，並傾向是對攻大戰。阿根廷暗藏不穩因子，荷蘭相較起來更加穩健狀態也優，看好受讓過盤。

運彩推薦結果

荷蘭受讓 或 全場2.5球大

正比 2：1、2：2

商品推薦