世足運彩／西班牙名過其實 看好摩洛哥再演驚奇推薦受讓佳

【文/足彩神釣手】

世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 西班牙

比賽時間: 12/06 23:00

摩洛哥在小組賽中扮演黑馬，以小組第一進到16強，透過強勁的防守封鎖對手，給克羅埃西亞、比利時等歐洲上游隊伍非常少的良好射門機會，同時陣中不光是依靠薛耶治(Hakim Ziyech)來得分，其他球員也有攻門能力，這也讓他們的進攻難以被針對性防禦，今天要對上西班牙，絕對可以被期待。

西班牙在首戰以7-0擊潰哥斯大黎加之後，接下來兩場比賽的內容沒有很漂亮，沒有辦法創造有效的進攻機會，對上德國時得勢不得分，坐擁6成控球率，卻只得到1分，這樣的表現，遇上防守更優秀的摩洛哥，恐怕會有大麻煩。

本場讓分盤口以西班牙讓1球開盤，這個畫面不知道大家是否似曾相似，跟去年歐洲盃的盤非常類似，因為名氣而讓出1球盤，但場面上並沒有踢出那樣的宰制力，本場很有可能出現一場和局，建議保守關注摩洛哥受讓較佳。

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